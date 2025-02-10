Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали участниками плей-офф Кубка Президента

Во вторник молодечненцы в гостях по буллитам обыграли «Витебск» (4:3), остановив победную серию северян на отметке в семь игр. «Динамо-Молодечно» поднялось на пятое место в таблице и гарантировало себе прямое попадание в четвертьфинал за пять туров до окончания «регулярки». Ранее путевки в плей-офф Кубка Президента получили «Юность», «Витебск», «Неман», «Металлург» и «Гомель». Лучшим достижением молодечненцев в чемпионате Беларуси является выход в полуфинал в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20. В прошлом году «бело-голубые» заняли в экстралиге последнее место.
Также сегодня действующий чемпион страны «Металлург» со счетом 4:3 на выезде одолел «Могилев», который уже лишился шансов на продолжение борьбы за кубок. По два очка (1+1) за жлобинчан набрали Богдан Потехин и Андрей Геращенко, а у хозяев в роли ассистента во всех трех голевых атаках выступил Андрей Гусев. Для «Металлурга» эта победа стала шестой в семи последних матчах, «стальные волки» догнали «Неман» на 4-м месте в турнирной таблице, но у гродненцев есть игра в запасе — завтра подопечные Евгения Летова примут аутсайдера сезона «Авиатор».
Игровую программу вторника в чемпионате Беларуси по хоккею откроет поединок «Шахтера» и «Лиды», который стартует в Солигорске в 18.00. В семь часов вечера на лед выйдут хоккеисты «Бреста» и «Химика», в это же время начнется встреча в Гродно. На 20.10 запланировано стартовое вбрасывание в матче «Гомеля» против лидирующей в экстралиге «Юности».