Хоккеисты «Динамо-Молодечно» стали участниками плей-офф Кубка Президента

Также сегодня действующий чемпион страны «Металлург» со счетом 4:3 на выезде одолел «Могилев», который уже лишился шансов на продолжение борьбы за кубок. По два очка (1+1) за жлобинчан набрали Богдан Потехин и Андрей Геращенко, а у хозяев в роли ассистента во всех трех голевых атаках выступил Андрей Гусев. Для «Металлурга» эта победа стала шестой в семи последних матчах, «стальные волки» догнали «Неман» на 4-м месте в турнирной таблице, но у гродненцев есть игра в запасе — завтра подопечные Евгения Летова примут аутсайдера сезона «Авиатор».