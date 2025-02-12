Хоккеисты «Гомеля» прервали победную серию «Юности»

Центральный поединок вечера был сыгран в Гомеле, где местный клуб принимал лидирующую в экстралиге «Юность». Первую шайбу в игре зрители увидели только на 46-й минуте встречи: хозяева получили право на большинство, которое реализовал Нассер Субхи. Отыграться минчане так и не смогли, вместо этого пропустив в пустые ворота от Кирилла Межейникова незадолго до сирены. В итоге 2:0, «Гомель» прервал победную серию столичного клуба, которая насчитывала девять игр. Голкипер «рысей» Максим Лубский совершил 29 сейвов.
Также с «сухим» счетом закончились встречи в Солигорске и Бресте. «Шахтер» с шатаутом Георгия Анаркулова победил «Лиду» (3:0), три шайбы «горняки» забросили во втором периоде. На юге страны брестчане потерпели поражение от прямого конкурента за место в десятке лучших «Химика» (0:2), все броски хозяев отразил голкипер новополочан Вадим Вашкевич. За пять туров до окончания «регулярки» именно «Брест» не входит в зону плей-ин, отставая от конкурентов на два очка.
Ранее идущий третьим в таблице «Неман» одержал непростую победу над аутсайдером сезона «Авиатором» — 4:3. Дубль за гродненцев оформил Владислав Кулиев, а Никита Титов отдал три результативные передачи. В составе команды из Барановичей автором двух голов стал Олег Островский.