Хоккеисты «Гомеля» прервали победную серию «Юности»

Также с «сухим» счетом закончились встречи в Солигорске и Бресте. «Шахтер» с шатаутом Георгия Анаркулова победил «Лиду» (3:0), три шайбы «горняки» забросили во втором периоде. На юге страны брестчане потерпели поражение от прямого конкурента за место в десятке лучших «Химика» (0:2), все броски хозяев отразил голкипер новополочан Вадим Вашкевич. За пять туров до окончания «регулярки» именно «Брест» не входит в зону плей-ин, отставая от конкурентов на два очка.