«Динамо-Молодечно» вышло вперед в серии плей-офф Кубка Президента против «Немана»

Путевку в полуфинал молодечненцы оспаривают с «Неманом», пятый матч серии до четырех побед состоялся в Гродно. Хозяева вышли вперед в конце стартовой трети усилиями Артема Кислого, но во втором периоде форвард «бело-голубых» Егор Игнатенко сравнял цифры, а в заключительном игровом отрезке Тимофей Крейн и Павел Развадовский обеспечили гостям лидерство в две шайбы. За 6 минут до финальной сирены Кислый оформил дубль, но отыграться гродненцы не успели. В итоге 3:2 в пользу динамовцев, которые с таким же счетом выходят вперед в серии.