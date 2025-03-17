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«Динамо-Молодечно» вышло вперед в серии плей-офф Кубка Президента против «Немана»

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» приблизились к выходу в полуфинал плей-офф белорусской хоккейной экстралиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Путевку в полуфинал молодечненцы оспаривают с «Неманом», пятый матч серии до четырех побед состоялся в Гродно. Хозяева вышли вперед в конце стартовой трети усилиями Артема Кислого, но во втором периоде форвард «бело-голубых» Егор Игнатенко сравнял цифры, а в заключительном игровом отрезке Тимофей Крейн и Павел Развадовский обеспечили гостям лидерство в две шайбы. За 6 минут до финальной сирены Кислый оформил дубль, но отыграться гродненцы не успели. В итоге 3:2 в пользу динамовцев, которые с таким же счетом выходят вперед в серии.

Ранее в понедельник «Брест» на выезде обыграл «Витебск» (1:0) и сократил отставание в противостоянии до минимума — 2:3. Шестые матчи в обеих четвертьфинальных парах пройдут 19 марта в Молодечно и Бресте соответственно. Во вторник в Жлобине состоится очередная игра в «полесском дерби» между «Металлургом» и «Гомелем», на данный момент в серии ведут гомельчане (3:2). Встреча стартует в 19:00.