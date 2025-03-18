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«Металлург» сравнял счет в четвертьфинале Кубка Президента против «Гомеля»

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Металлурга» сравняли счет в серии первого раунда плей-офф белорусской хоккейной экстралиги против «Гомеля», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Шестой поединок «полесского дерби» состоялся в Жлобине. Обе команды резво вкатились в игру: уже на четвертой минуте встречи Сергей Костицын вывел «Металлург» вперед, но всего через 50 секунд Олег Качеловский восстановил паритет. К сожалению гомельчан, эта шайба осталась для них единственной в матче, а действующие чемпионы отличились по разу во втором и третьем периодах — точные броски нанесли Богдан Потехин и Артем Лукоянов. Итог игры — 3:1 в пользу жлобинчан. Таким образом, в серии до четырех побед установилось равенство (3:3), причем и «рыси», и «волки» праздновали успех исключительно на домашних площадках. Исход противостояния решится 20 марта в Гомеле.

На данный момент место в полуфинале Кубка Президента забронировала только столичная «Юность», выигравшая дуэль у «Локомотива». Завтра присоединиться к минчанам могут сразу две команды — «Витебск» и «Динамо-Молодечно», которые ведут в своих четвертьфинальных парах со счетом 3:2. Шестой поединок в серии против «Бреста» северяне проведут на выезде, встреча стартует в семь часов вечера. Молодечненцы примут гродненский «Неман», начало поединка — в 20.00.