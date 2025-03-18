Хоккеисты «Динамо-Шинника» по буллитам проиграли «Красной Армии» в МХЛ

В предпоследнем матче «регулярки» бобруйчане дома встречались с главным конкурентом за лидерство в дивизионе — московской «Красной Армией». Гости открыли счет уже на 52-й секунде поединка, ответ у нашей команды нашелся в середине игрового отрезка, автором гола стал Никита Ходорович. В начале второго периода москвичи вновь захватили лидерство, но в заключительной трети Александр Яценко сравнял цифры на табло. Встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались гости. В итоге поражение белорусов со счетом 2:3.