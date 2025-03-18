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Хоккеисты «Динамо-Шинника» по буллитам проиграли «Красной Армии» в МХЛ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» не сумели одержать досрочную победу в «Серебряном» дивизионе Западной конференции Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В предпоследнем матче «регулярки» бобруйчане дома встречались с главным конкурентом за лидерство в дивизионе — московской «Красной Армией». Гости открыли счет уже на 52-й секунде поединка, ответ у нашей команды нашелся в середине игрового отрезка, автором гола стал Никита Ходорович. В начале второго периода москвичи вновь захватили лидерство, но в заключительной трети Александр Яценко сравнял цифры на табло. Встреча перешла в овертайм, а оттуда и в серию буллитов, где точнее оказались гости. В итоге поражение белорусов со счетом 2:3.

Таким образом, команды сравнялись на первом месте в «Серебряном» дивизионе Западной конференции, имея перед решающим очным матчем по 80 очков. Заключительный поединок «гладкого» чемпионата между «Динамо-Шинником» и «Красной Армией» состоится завтра в «Бобруйск-Арене», начало в 19.00. Победитель этой игры станет участником элитного «Золотого» дивизиона МХЛ в следующем сезоне.