Хоккейный клуб «Витебск» впервые в истории вышел в финал Кубка Президента

Регулярный чемпионат сезона-2024/25 подопечные Романа Юпатова завершили на втором месте среди 14 команд экстралиги, а в первом раунде плей-офф выбили из борьбы «Брест» (4:3 в серии). Соперником «медведей» по полуфиналу стал хоккейный клуб «Гомель». После четырех матчей северяне вели со счетом 3:1, но затем позволили «рысям» отыграться. Решающая седьмая игра состоялась в Витебске. Основное время поединка закончилось вничью, на гол гомельчанина Олега Качеловского ответил Артем Смирнов. Исход дуэли решился в овертайме, где историческую победу хозяевам принес Евгений Соломонов — 2:1 в матче и 4:3 в серии. «Гомель» получит бронзовые медали.
За звание чемпиона Беларуси по хоккею «Витебск» поборется впервые в истории клуба. Доселе предыдущим лучшим результатом «медведей» в экстралиге было четвертое место по итогам сезона-2007/08. Противостоять северянам в решающей серии будет минская «Юность», которая в текущем плей-офф еще не проигрывала. Стартовый поединок в финальной паре состоится в «Чижовка-Арене» 9 апреля, следующие игры запланированы на 11, 13 и 15 апреля. В случае необходимости матчи с пятого по седьмой пройдут 17, 19 и 21 апреля.