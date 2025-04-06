Хоккейный клуб «Витебск» впервые в истории вышел в финал Кубка Президента

За звание чемпиона Беларуси по хоккею «Витебск» поборется впервые в истории клуба. Доселе предыдущим лучшим результатом «медведей» в экстралиге было четвертое место по итогам сезона-2007/08. Противостоять северянам в решающей серии будет минская «Юность», которая в текущем плей-офф еще не проигрывала. Стартовый поединок в финальной паре состоится в «Чижовка-Арене» 9 апреля, следующие игры запланированы на 11, 13 и 15 апреля. В случае необходимости матчи с пятого по седьмой пройдут 17, 19 и 21 апреля.