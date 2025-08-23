Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» одержали победы в матчах Кубка Дружбы

Первый этап турнира проходит в Гомеле. 23 августа местный клуб не оставил шансов «Номаду» из Астаны — 4:0, три результативных балла за «рысей» (1+2) набрал форвард Вадим Кравченко. Также в субботу «Витебск» был сильнее воскресенского «Химика»: основное время закончилось вничью 2:2, а в серии буллитов победу «медведям» принес Никита Ядроец.
После двух игр в активе витебского клуба четыре очка, «Химик» и «Гомель» отстают на один и два пункта соответственно, «Номад» замыкает квартет с нулем баллов. Обладатели двух путевок в решающий этап Кубка Дружбы определятся 24 августа — «Химик» сыграет с «Номадом» (начало в 15:00), а «Гомель» примет «Витебск» (18:45).
В финал четырех международного турнира досрочно прошли действующий чемпион белорусской экстралиги «Юность» и лучшая команда Всероссийской хоккейной лиги прошлого сезона «Торпедо-Горький». Обладатель Евро-Азиатского Кубка Дружбы определится в январе 2026 года в Минске.