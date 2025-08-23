Хоккеисты «Витебска» и «Гомеля» одержали победы в матчах Кубка Дружбы

После двух игр в активе витебского клуба четыре очка, «Химик» и «Гомель» отстают на один и два пункта соответственно, «Номад» замыкает квартет с нулем баллов. Обладатели двух путевок в решающий этап Кубка Дружбы определятся 24 августа — «Химик» сыграет с «Номадом» (начало в 15:00), а «Гомель» примет «Витебск» (18:45).