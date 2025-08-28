Ричмонд
Стали известны полуфинальные пары хоккейного Кубка Салея

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны все участники полуфинальных матчей розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею, носящего имя Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Игровую программу 27 августа открывал поединок «Металлурга» и «Немана», в котором хоккеисты жлобинского клуба одержали уверенную победу — 5:1. В пятничном полуфинале «стальные волки» в гостях встретятся с минской «Юностью», которая разобралась с «Могилевом» (2:0). В текущем розыгрыше Кубка Салея подопечные Сергея Стася еще не потерпели ни одного поражения.

Победитель отборочной группы «Витебск» неожиданно завершил борьбу за трофей — северяне на своем льду уступили «Шахтеру». Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в овертайме викторию «горнякам» принес Никита Веренич. Далее солигорчан ожидает выездной поединок с «Гомелем», который обыграл «Брест» со счетом 5:2. Этот полуфинал также состоится 29 августа, финал запланирован на 31 августа.