Стали известны полуфинальные пары хоккейного Кубка Салея

Игровую программу 27 августа открывал поединок «Металлурга» и «Немана», в котором хоккеисты жлобинского клуба одержали уверенную победу — 5:1. В пятничном полуфинале «стальные волки» в гостях встретятся с минской «Юностью», которая разобралась с «Могилевом» (2:0). В текущем розыгрыше Кубка Салея подопечные Сергея Стася еще не потерпели ни одного поражения.
Победитель отборочной группы «Витебск» неожиданно завершил борьбу за трофей — северяне на своем льду уступили «Шахтеру». Основное время матча закончилось вничью 2:2, а в овертайме викторию «горнякам» принес Никита Веренич. Далее солигорчан ожидает выездной поединок с «Гомелем», который обыграл «Брест» со счетом 5:2. Этот полуфинал также состоится 29 августа, финал запланирован на 31 августа.