Стали известны полуфинальные пары хоккейного Кубка Салея

Игровую программу 27 августа открывал поединок «Металлурга» и «Немана», в котором хоккеисты жлобинского клуба одержали уверенную победу — 5:1. В пятничном полуфинале «стальные волки» в гостях встретятся с минской «Юностью», которая разобралась с «Могилевом» (2:0). В текущем розыгрыше Кубка Салея подопечные Сергея Стася еще не потерпели ни одного поражения.