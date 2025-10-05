«Юность» и «Динамо-Молодечно» продлили победные серии в экстралиге

Хоккеисты «Юности» на «Чижовка-Арене» принимали «Славутич». Смоляне выиграли стартовую треть с минимальным преимуществом, но на второй перерыв лидерами уходили уже минчане. В заключительном периоде подопечные Сергея Стася установили окончательный счет — 3:1. Для столичного клуба этот успех стал десятым в 11 матчах со старта чемпионата.