«Юность» и «Динамо-Молодечно» продлили победные серии в экстралиге

Хоккеисты «Юности» на «Чижовка-Арене» принимали «Славутич». Смоляне выиграли стартовую треть с минимальным преимуществом, но на второй перерыв лидерами уходили уже минчане. В заключительном периоде подопечные Сергея Стася установили окончательный счет — 3:1. Для столичного клуба этот успех стал десятым в 11 матчах со старта чемпионата.
«Динамо-Молодечно» на своем льду разгромило аутсайдера сезона «Могилев» со счетом 7:1, две шайбы за хозяев забросил Денис Баранов, три очка набрал Степан Звягин. Молодечненцы одержали девятую победу подряд и на пару с «Юностью» возглавляют таблицу экстралиги. Ближайший преследователь дуэта лидеров «Лида» свой поединок 11-го тура проведет 6 октября.
Еще один разгром случился в Жлобине, где местный «Металлург» разобрался с «Авиатором» — 5:0. Вернувшийся в стан «стальных волков» голкипер Сергей Большаков оформил шатаут. Также сегодня «Гомель» дома был сильнее «Химика» (3:1), новополоцкий клуб потерпел восьмое поражение подряд.
В понедельник в белорусской хоккейной экстралиге будут сыграны три матча.