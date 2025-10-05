Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

«Юность» и «Динамо-Молодечно» продлили победные серии в экстралиге

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Юность» и «Динамо-Молодечно» одержали очередные победы в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» на «Чижовка-Арене» принимали «Славутич». Смоляне выиграли стартовую треть с минимальным преимуществом, но на второй перерыв лидерами уходили уже минчане. В заключительном периоде подопечные Сергея Стася установили окончательный счет — 3:1. Для столичного клуба этот успех стал десятым в 11 матчах со старта чемпионата.

«Динамо-Молодечно» на своем льду разгромило аутсайдера сезона «Могилев» со счетом 7:1, две шайбы за хозяев забросил Денис Баранов, три очка набрал Степан Звягин. Молодечненцы одержали девятую победу подряд и на пару с «Юностью» возглавляют таблицу экстралиги. Ближайший преследователь дуэта лидеров «Лида» свой поединок 11-го тура проведет 6 октября.

Еще один разгром случился в Жлобине, где местный «Металлург» разобрался с «Авиатором» — 5:0. Вернувшийся в стан «стальных волков» голкипер Сергей Большаков оформил шатаут. Также сегодня «Гомель» дома был сильнее «Химика» (3:1), новополоцкий клуб потерпел восьмое поражение подряд.

В понедельник в белорусской хоккейной экстралиге будут сыграны три матча.