Лидирующая в экстралиге «Юность» выиграла седьмой матч подряд

Хоккеисты «Юности» гостили в Орше у «Локомотива», который проиграл девять из десяти последних матчей. Хозяева открыли счет на 17-й минуте поединка, но еще до перерыва минчане сравняли цифры, а на старте второго периода вышли вперед. Шайба Станислава Кучкина в итоге оказалась последней — тем самым 2:1 в пользу столичного клуба, который продлил победную серию до семи игр.