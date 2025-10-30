Лидирующая в экстралиге «Юность» выиграла седьмой матч подряд

Хоккеисты «Юности» гостили в Орше у «Локомотива», который проиграл девять из десяти последних матчей. Хозяева открыли счет на 17-й минуте поединка, но еще до перерыва минчане сравняли цифры, а на старте второго периода вышли вперед. Шайба Станислава Кучкина в итоге оказалась последней — тем самым 2:1 в пользу столичного клуба, который продлил победную серию до семи игр.
Параллельно на юге страны «Гомель» принимал «Могилев». После двух периодов «рыси» вели со счетом 3:1, в заключительной трети позволили гостям отыграться, но все же дожали соперника в концовке — 5:3. Также в четверг «Шахтер» на выезде благодаря дублю Арсения Чухраева всухую одолел «Неман» (2:0). Шатаут в свой актив записал голкипер солигорчан Матвей Мацкевич.