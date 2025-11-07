Хоккеисты «Юности» отправили три безответные шайбы в ворота «Металлурга»

Встреча чемпионов Беларуси двух предыдущих сезонов состоялась в Жлобине. Счет был открыт на 8-й минуте форвардом минчан Вячеславом Литовченко, ближе к концу периода Андрей Шикуть удвоил перевес гостей. В начале второй трети Станислав Кучкин забросил третью шайбу «Юности», до финальной сирены счет 3:0 не изменился. Голкипер столичного клуба Илья Румянцев отразил 22 броска хозяев. Минчане взяли у «Металлурга» реванш за поражение 5 ноября (0:1).