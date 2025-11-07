Хоккеисты «Юности» отправили три безответные шайбы в ворота «Металлурга»

Встреча чемпионов Беларуси двух предыдущих сезонов состоялась в Жлобине. Счет был открыт на 8-й минуте форвардом минчан Вячеславом Литовченко, ближе к концу периода Андрей Шикуть удвоил перевес гостей. В начале второй трети Станислав Кучкин забросил третью шайбу «Юности», до финальной сирены счет 3:0 не изменился. Голкипер столичного клуба Илья Румянцев отразил 22 броска хозяев. Минчане взяли у «Металлурга» реванш за поражение 5 ноября (0:1).
Ранее в пятницу «Динамо-Молодечно» обыграло «Локомотив» (4:0). Еще два матча завершились с результатом 4:3 в овертайме — «Лида» благодаря хет-трику Максима Кунишникова одолела «Гомель», а «Шахтер» справился с «Химиком». После 22 туров регулярного чемпионата положение в верхней части таблицы экстралиги выглядит так:
1. «Юность» (38 очков);
2. «Динамо-Молодечно» (37);
3. «Лида» (34);
4. «Шахтер» (33);
5. «Славутич» (30);
6−7. «Витебск», «Металлург» (по 29).
Восьмое и девятое места занимают «Неман» (24 балла) и «Гомель» (23), десятую строчку делят «Брест» с «Химиком» (по 14 очков). Вне зоны плей-ин на данный момент находятся «Авиатор» (13), «Локомотив» (11) и «Могилев» (5). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в понедельник, 10 ноября.