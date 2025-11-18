Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.44
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.52
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.79
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.64
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.31
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

«Брест» выиграл восьмой матч кряду в хоккейной экстралиге

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игры в четырех городах продолжили программу регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Центральным матчем 18 ноября стал поединок второй и шестой команд экстралиги — «Динамо-Молодечно» и «Витебска». В начале заключительной трети северяне были впереди (2:1), но «бело-голубым» удалось изменить ход встречи в свою пользу — в итоге 4:2. Молодечненцы прервали собственный отрезок из трех неудач, а также остановили победную серию «Витебска» на отметке в четыре игры.

Параллельно в Смоленске сошлись местный «Славутич» и «Брест». Основное время встречи закончилось вничью 3:3, а в серии буллитов точнее оказались белорусы. Клуб с юга страны не проигрывает уже восемь матчей. В еще одном поединке «Шахтер» одолел «Авиатор» (2:0), второй за три дня шатаут оформил голкипер солигорчан Матвей Мацкевич. Для клуба из Барановичей это поражение стало десятым подряд.

Самый результативный матч вечера выдали «Лида» и «Химик». По ходу встречи «рыцари» вели со счетом 3:1, затем новополочане благодаря дублю Артема Землянкина отыгрались и даже вышли вперед, но за четыре минуты до конца третьего периода хозяева сравняли цифры. В овертайме победу лидчанам принес Артур Пархомчик — 5:4.