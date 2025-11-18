«Брест» выиграл восьмой матч кряду в хоккейной экстралиге

Центральным матчем 18 ноября стал поединок второй и шестой команд экстралиги — «Динамо-Молодечно» и «Витебска». В начале заключительной трети северяне были впереди (2:1), но «бело-голубым» удалось изменить ход встречи в свою пользу — в итоге 4:2. Молодечненцы прервали собственный отрезок из трех неудач, а также остановили победную серию «Витебска» на отметке в четыре игры.
Параллельно в Смоленске сошлись местный «Славутич» и «Брест». Основное время встречи закончилось вничью 3:3, а в серии буллитов точнее оказались белорусы. Клуб с юга страны не проигрывает уже восемь матчей. В еще одном поединке «Шахтер» одолел «Авиатор» (2:0), второй за три дня шатаут оформил голкипер солигорчан Матвей Мацкевич. Для клуба из Барановичей это поражение стало десятым подряд.
Самый результативный матч вечера выдали «Лида» и «Химик». По ходу встречи «рыцари» вели со счетом 3:1, затем новополочане благодаря дублю Артема Землянкина отыгрались и даже вышли вперед, но за четыре минуты до конца третьего периода хозяева сравняли цифры. В овертайме победу лидчанам принес Артур Пархомчик — 5:4.