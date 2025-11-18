«Брест» выиграл восьмой матч кряду в хоккейной экстралиге

Центральным матчем 18 ноября стал поединок второй и шестой команд экстралиги — «Динамо-Молодечно» и «Витебска». В начале заключительной трети северяне были впереди (2:1), но «бело-голубым» удалось изменить ход встречи в свою пользу — в итоге 4:2. Молодечненцы прервали собственный отрезок из трех неудач, а также остановили победную серию «Витебска» на отметке в четыре игры.