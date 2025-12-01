Хоккеисты «Витебска» нанесли «Гомелю» седьмое поражение подряд

Самый результативный поединок понедельника был сыгран в Гомеле, где местный клуб принимал «Витебск». После двух периодов команды шли вровень (1:1), в начале заключительной трети гости вышли вперед, но за пять минут до сирены «рыси» сравняли цифры. Тем не менее оставшегося времени северянам хватило, чтобы вырвать победу со счетом 3:2 — автором решающей шайбы стал Евгений Астанков. Для «Гомеля» это поражение стало седьмым подряд.