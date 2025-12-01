Хоккеисты «Витебска» нанесли «Гомелю» седьмое поражение подряд

Самый результативный поединок понедельника был сыгран в Гомеле, где местный клуб принимал «Витебск». После двух периодов команды шли вровень (1:1), в начале заключительной трети гости вышли вперед, но за пять минут до сирены «рыси» сравняли цифры. Тем не менее оставшегося времени северянам хватило, чтобы вырвать победу со счетом 3:2 — автором решающей шайбы стал Евгений Астанков. Для «Гомеля» это поражение стало седьмым подряд.
Параллельно «Брест» дома встречался с «Металлургом». Основное время закончилось вничью, а в овертайме два очка южанам принес Сергей Шмелев — 2:1. Брестчане прервали победную серию жлобинского клуба, которая насчитывала пять игр. Также сегодня «Неман» на своем льду с аналогичным счетом обыграл «Динамо-Молодечно», две результативные передачи за гродненцев отдал Евгений Лисовец.
После тридцати туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:
1. «Юность» (54 очка).
2. «Лида» (45).
3. «Динамо-Молодечно» (43).
4−6. «Славутич», «Металлург», «Витебск» (по 40).
7. «Шахтер» (39).
На местах с восьмого по десятое располагаются «Неман» (30 баллов), «Брест» (28) и «Химик» (27), вне зоны плей-ин находятся «Гомель» (25 очков), «Локомотив» (16), «Авиатор» (14) и «Могилев» (13). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в четверг, 4 декабря.