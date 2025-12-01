Ричмонд
02.12
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
02.12
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.12
Баффало
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.50
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
02.12
Сент-Луис
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.50
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
02.12
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.47
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
2
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Барыс
1
П1
X
П2

Хоккеисты «Витебска» нанесли «Гомелю» седьмое поражение подряд

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Неман», «Витебск» и «Брест» одержали победы в матчах 30-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Самый результативный поединок понедельника был сыгран в Гомеле, где местный клуб принимал «Витебск». После двух периодов команды шли вровень (1:1), в начале заключительной трети гости вышли вперед, но за пять минут до сирены «рыси» сравняли цифры. Тем не менее оставшегося времени северянам хватило, чтобы вырвать победу со счетом 3:2 — автором решающей шайбы стал Евгений Астанков. Для «Гомеля» это поражение стало седьмым подряд.

Параллельно «Брест» дома встречался с «Металлургом». Основное время закончилось вничью, а в овертайме два очка южанам принес Сергей Шмелев — 2:1. Брестчане прервали победную серию жлобинского клуба, которая насчитывала пять игр. Также сегодня «Неман» на своем льду с аналогичным счетом обыграл «Динамо-Молодечно», две результативные передачи за гродненцев отдал Евгений Лисовец.

После тридцати туров регулярного чемпионата положение в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит следующим образом:

1. «Юность» (54 очка).

2. «Лида» (45).

3. «Динамо-Молодечно» (43).

4−6. «Славутич», «Металлург», «Витебск» (по 40).

7. «Шахтер» (39).

На местах с восьмого по десятое располагаются «Неман» (30 баллов), «Брест» (28) и «Химик» (27), вне зоны плей-ин находятся «Гомель» (25 очков), «Локомотив» (16), «Авиатор» (14) и «Могилев» (13). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны в четверг, 4 декабря.