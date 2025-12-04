Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.70
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Хоккеисты «Витебска» обыграли в дерби «Химик» и прервали серию побед новополочан

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Витебск», «Металлург» и «Локомотив» одержали победы в матчах 31-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

На севере страны состоялось дерби «Витебска» и новополоцкого «Химика». После первого периода «нефтяники» вели 2:0, но во второй трети хозяева отыгрались благодаря дублю Вячеслава Ипатова, а затем и вышли вперед усилиями Сергея Сафина-Трегубова. На три шайбы витебчане потратили менее пяти минут. В заключительном игровом отрезке счет не изменился, в итоге 3:2 в пользу «медведей». «Витебск» добыл третью викторию кряду, победная серия «Химика» прервалась на отметке в четыре игры.

Параллельно в Жлобине «Металлург» принимал «Могилев». По ходу встречи хозяева трижды упускали лидерство, но в третьем периоде все же дожали соперника — 5:4. Три очка за жлобинчан набрал Иван Мурашов, «львам» не помог дубль Михаила Бякина. В еще одном матче 4 декабря «Локомотив» дома обыграл «Авиатор» (2:0), шатаут за оршанцев оформил голкипер Артем Шпилев. Для клуба из Барановичей это поражение стало 15-м подряд.