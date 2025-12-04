Хоккеисты «Витебска» обыграли в дерби «Химик» и прервали серию побед новополочан

На севере страны состоялось дерби «Витебска» и новополоцкого «Химика». После первого периода «нефтяники» вели 2:0, но во второй трети хозяева отыгрались благодаря дублю Вячеслава Ипатова, а затем и вышли вперед усилиями Сергея Сафина-Трегубова. На три шайбы витебчане потратили менее пяти минут. В заключительном игровом отрезке счет не изменился, в итоге 3:2 в пользу «медведей». «Витебск» добыл третью викторию кряду, победная серия «Химика» прервалась на отметке в четыре игры.
Параллельно в Жлобине «Металлург» принимал «Могилев». По ходу встречи хозяева трижды упускали лидерство, но в третьем периоде все же дожали соперника — 5:4. Три очка за жлобинчан набрал Иван Мурашов, «львам» не помог дубль Михаила Бякина. В еще одном матче 4 декабря «Локомотив» дома обыграл «Авиатор» (2:0), шатаут за оршанцев оформил голкипер Артем Шпилев. Для клуба из Барановичей это поражение стало 15-м подряд.