Хоккеисты «Витебска» обыграли в дерби «Химик» и прервали серию побед новополочан

На севере страны состоялось дерби «Витебска» и новополоцкого «Химика». После первого периода «нефтяники» вели 2:0, но во второй трети хозяева отыгрались благодаря дублю Вячеслава Ипатова, а затем и вышли вперед усилиями Сергея Сафина-Трегубова. На три шайбы витебчане потратили менее пяти минут. В заключительном игровом отрезке счет не изменился, в итоге 3:2 в пользу «медведей». «Витебск» добыл третью викторию кряду, победная серия «Химика» прервалась на отметке в четыре игры.