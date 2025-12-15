Хоккеисты «Юности» отправили семь шайб в ворота «Лиды»

Во втором периоде хоккеисты столичного клуба довели разрыв в счете до крупного — дубль оформил Владислав Шило, еще одну шайбу забросил Максим Лемешевский. В заключительной трети по голу добавили Иван Косоренков и Станислав Кучкин — в итоге 7:1 в пользу хозяев, три голевые передачи отдал Даниил Тютчев. «Юность» прервала серию из двух неудач и остановила победную поступь «Лиды» на отметке в три игры.