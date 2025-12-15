Ричмонд
Хоккеисты «Юности» отправили семь шайб в ворота «Лиды»

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После паузы на международные игры в столице возобновился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Первый после недельного перерыва матч состоялся в «Чижовка-Арене» — лидирующая в таблице «Юность» принимала ближайших преследователей из «Лиды». «Рыцари» открыли счет уже на второй минуте встречи усилиями Максима Карпова, но до перерыва минчане сумели не только отыграться, но и выйти вперед, голами отметились Матвей Шидловский и Павел Воронов.

Во втором периоде хоккеисты столичного клуба довели разрыв в счете до крупного — дубль оформил Владислав Шило, еще одну шайбу забросил Максим Лемешевский. В заключительной трети по голу добавили Иван Косоренков и Станислав Кучкин — в итоге 7:1 в пользу хозяев, три голевые передачи отдал Даниил Тютчев. «Юность» прервала серию из двух неудач и остановила победную поступь «Лиды» на отметке в три игры.

На данный момент первую и вторую команды экстралиги разделяют семь очков. Ранее соперники встречались в конце сентября на западе страны, где обменялись победами. То поражение «Юности» стало для действующих чемпионов первым в сезоне. 17 декабря минчане и «рыцари» встретятся вновь, поединок в столице начнется в 18.45.