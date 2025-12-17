Хоккеисты «Гомеля» прервали серию поражений, обыграв «Неман»

Игровую программу 16 декабря открыл поединок в Новополоцке, где «Химик» принимал «Динамо-Молодечно». Хозяева отличились по два раза в первом и третьем периодах, гости забрасывали вдвое реже. В итоге 4:2 в пользу «нефтяников», два очка за которых набрал 41-летний Александр Жидких. Эта победа стала для «Химика» шестой в семи последних матчах, динамовцы же продлили серию поражений до пяти.
«Гомель» в гостях справился с гродненским «Неманом» — 4:1, дубль за «рысей» оформил Евгений Сапельников. Южане прервали продолжительный отрезок неудач, который насчитывал девять игр. В предыдущий раз «Гомель» набирал очки еще 10 ноября. Параллельно в Могилеве местный клуб уступил «Локомотиву» (2:5), оршанцы впервые в сезоне выиграли три матча подряд.
Самый результативный поединок вечера на юге страны выдали «Брест» и «Витебск». На экваторе поединка «зубры» уступали со счетом 1:3, но затем отправили в чужие ворота пять безответных шайб. Результат игры — 6:3, по два гола в активе Федора Качана и Артема Никитича. Брестчане добыли четвертую викторию кряду. 17 декабря матчи экстралиги примут Минск, Солигорск и Барановичи.