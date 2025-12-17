Хоккеисты «Гомеля» прервали серию поражений, обыграв «Неман»

Игровую программу 16 декабря открыл поединок в Новополоцке, где «Химик» принимал «Динамо-Молодечно». Хозяева отличились по два раза в первом и третьем периодах, гости забрасывали вдвое реже. В итоге 4:2 в пользу «нефтяников», два очка за которых набрал 41-летний Александр Жидких. Эта победа стала для «Химика» шестой в семи последних матчах, динамовцы же продлили серию поражений до пяти.