Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
2
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
5.90
X
1.45
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.31
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
22.12
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2

«Юность» одержала волевую победу над «Гомелем» в хоккейной экстралиге

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной «Юности» добыли третью победу подряд в регулярном чемпионате белорусской экстралиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В матче 35-го тура подопечные Сергея Стася на выезде встречались с «Гомелем». После стартовой трети хозяева были впереди со счетом 2:1, но во втором периоде минчане благодаря дублю Германа Пироговского захватили лидерство — 3:2. В начале заключительной 20-минутки гости забросили четвертую шайбу, незадолго до финальной сирены хоккеисты «Гомеля» сократили отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм не смогли. Итог игры — 4:3 в пользу «Юности».

Игровую программу 21 декабря открыл поединок на севере страны между «Витебском» и «Неманом», который завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:1. В еще одном поединке воскресенья «Лида» дома нанесла поражение «Авиатору» (4:0), шатаут за «рыцарей» оформил голкипер Игорь Тяло. 22 декабря игры хоккейной экстралиги примут Молодечно, Жлобин, Орша и Смоленск.