«Юность» одержала волевую победу над «Гомелем» в хоккейной экстралиге

В матче 35-го тура подопечные Сергея Стася на выезде встречались с «Гомелем». После стартовой трети хозяева были впереди со счетом 2:1, но во втором периоде минчане благодаря дублю Германа Пироговского захватили лидерство — 3:2. В начале заключительной 20-минутки гости забросили четвертую шайбу, незадолго до финальной сирены хоккеисты «Гомеля» сократили отставание до минимума, но перевести встречу в овертайм не смогли. Итог игры — 4:3 в пользу «Юности».