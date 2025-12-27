Команда Стася стала победительницей Матча звезд хоккейной экстралиги

Участие в мини-турнире в формате 3×3 приняли четыре команды, которые возглавили тренеры клубов экстралиги. Матчи состояли из двух периодов по 12 минут. В первом полуфинале хоккеисты под руководством Ивана Усенко обыграли коллектив Дмитрия Кравченко (6:3), семь из девяти шайб были заброшены во второй половине. В другом полуфинале команда Сергея Стася уступала со счетом 0:3, но все-таки одолела подопечных Алексея Бондикова с результатом 5:4.