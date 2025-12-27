Команда Стася стала победительницей Матча звезд хоккейной экстралиги

Участие в мини-турнире в формате 3×3 приняли четыре команды, которые возглавили тренеры клубов экстралиги. Матчи состояли из двух периодов по 12 минут. В первом полуфинале хоккеисты под руководством Ивана Усенко обыграли коллектив Дмитрия Кравченко (6:3), семь из девяти шайб были заброшены во второй половине. В другом полуфинале команда Сергея Стася уступала со счетом 0:3, но все-таки одолела подопечных Алексея Бондикова с результатом 5:4.
Основное время решающего матча завершилось вничью 4:4, а в серии буллитов точнее была команда Стася. Автором ключевого броска стал Даниил Тютчев из столичной «Юности». В игровые 24 минуты дубль за триумфаторов оформил форвард минчан Александр Кулагин, по шайбе забросили его одноклубник Станислав Кучкин и Данила Гапеев из «Авиатора». Также в «золотой» состав вошли Илья Румянцев («Юность»), Арсений Чухраев, Герман Нестеров (оба — «Шахтер»), Владислав Филиппов («Славутич») и Владислав Сурков («Динамо-Молодечно»).
Победители мини-турнира разделили призовой фонд в размере 100 тыс. рублей. Матч звезд экстралиги прошел в пятый раз в истории и впервые с 2008 года. Помимо игр, для зрителей в Солигорске были организованы световое и лазерное шоу и развлекательная программа. Хедлайнером мероприятия стала популярная российская певица Zivert, также на арене выступил белорусский дуэт ди-джеев Police in Paris.