Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
3
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
8.50
П2
27.00
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
5.77
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
28.12
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Команда Стася стала победительницей Матча звезд хоккейной экстралиги

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Сергея Стася одержала победу в Матче звезд чемпионата Беларуси по хоккею, который прошел в Солигорске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в мини-турнире в формате 3×3 приняли четыре команды, которые возглавили тренеры клубов экстралиги. Матчи состояли из двух периодов по 12 минут. В первом полуфинале хоккеисты под руководством Ивана Усенко обыграли коллектив Дмитрия Кравченко (6:3), семь из девяти шайб были заброшены во второй половине. В другом полуфинале команда Сергея Стася уступала со счетом 0:3, но все-таки одолела подопечных Алексея Бондикова с результатом 5:4.

Основное время решающего матча завершилось вничью 4:4, а в серии буллитов точнее была команда Стася. Автором ключевого броска стал Даниил Тютчев из столичной «Юности». В игровые 24 минуты дубль за триумфаторов оформил форвард минчан Александр Кулагин, по шайбе забросили его одноклубник Станислав Кучкин и Данила Гапеев из «Авиатора». Также в «золотой» состав вошли Илья Румянцев («Юность»), Арсений Чухраев, Герман Нестеров (оба — «Шахтер»), Владислав Филиппов («Славутич») и Владислав Сурков («Динамо-Молодечно»).

Победители мини-турнира разделили призовой фонд в размере 100 тыс. рублей. Матч звезд экстралиги прошел в пятый раз в истории и впервые с 2008 года. Помимо игр, для зрителей в Солигорске были организованы световое и лазерное шоу и развлекательная программа. Хедлайнером мероприятия стала популярная российская певица Zivert, также на арене выступил белорусский дуэт ди-джеев Police in Paris.