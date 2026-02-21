Ричмонд
Ягр объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года чех Яромир Ягр заявил, что больше не может продолжать карьеру, передает hokej.cz.

Источник: Газета.Ру

«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я набрал вес во время Олимпиады. Я ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, поэтому стал на четыре-пять килограммов тяжелее», — сказал Ягр.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром — 766 шайб. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

