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20:27 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский «Строитель» и «Минск» сыграют в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередной раз подряд в финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд сыграют брестский «Строитель» и хоккейный клуб «Минск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в сезоне-2023/24 приняли шесть команд — «Строитель», СДЮШОР «Строитель», ХК «Минск», СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП, ХК «Гомель» и «Гроднооблспорт». Победу в регулярном чемпионате одержали хоккеисты «Строителя», которые в 20 турах набрали 57 очков. Соперниками брестчан в полуфинале стали представители СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП, занявшие в таблице четвертое место. В серии до двух побед «Строитель» не оставил столичному коллективу ни единого шанса, победив со счетом 9:1 дома и 9:0 на выезде.

За вторую путевку в финал боролись хоккеисты «Минска» и «Гомеля», которые финишировали в регулярном сезоне на 2-й и 3-й позициях соответственно. Первый полуфинальный матч в столице 31 мая остался за хозяевами (2:1), во второй игре на юге страны 2 июня сильнее были уже гомельчане (5:1). Решающий третий поединок состоялся сегодня и закончился победой минчан со счетом 2:0.

Даты финальной серии мужского чемпионата Беларуси по хоккею на траве будут объявлены позднее. В прошлом году чемпионское звание завоевали игроки «Строителя», до этого на протяжении девяти лет подряд в национальном первенстве побеждал «Минск».

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