Сегодня в Минске в поединке за первый трофей нового сезона чемпионки страны одолели обладательниц Кубка хоккеисток гродненского «Ритма» в серии послематчевых буллитов. Игровое время завершилось вничью — 1:1, а буллиты лучше исполнила «Виктория» — 3:2.
Завтра в Барановичах в борьбе за мужской Суперкубок ХК «Минск» встретится с брестским «Строителем». В прошлом сезоне минчане стали чемпионами и обладателями Кубка Беларуси, а брестчане в обоих турнирах были вторыми.
Матчи первого тура очередного чемпионата Беларуси по хоккею на траве состоятся
Спортсменки «Виктории» выиграли Суперкубок Беларуси по хоккею на траве среди женщин
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки «Виктории» из Смолевичей стали обладательницами Суперкубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Минске в поединке за первый трофей нового сезона чемпионки страны одолели обладательниц Кубка хоккеисток гродненского «Ритма» в серии послематчевых буллитов. Игровое время завершилось вничью — 1:1, а буллиты лучше исполнила «Виктория» — 3:2.