Спортсменки «Виктории» выиграли Суперкубок Беларуси по хоккею на траве среди женщин

Сегодня в Минске в поединке за первый трофей нового сезона чемпионки страны одолели обладательниц Кубка хоккеисток гродненского «Ритма» в серии послематчевых буллитов. Игровое время завершилось вничью — 1:1, а буллиты лучше исполнила «Виктория» — 3:2.



Завтра в Барановичах в борьбе за мужской Суперкубок ХК «Минск» встретится с брестским «Строителем». В прошлом сезоне минчане стали чемпионами и обладателями Кубка Беларуси, а брестчане в обоих турнирах были вторыми.



Матчи первого тура очередного чемпионата Беларуси по хоккею на траве состоятся 7—8 сентября .