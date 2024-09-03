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Спортсменки «Виктории» выиграли Суперкубок Беларуси по хоккею на траве среди женщин

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки «Виктории» из Смолевичей стали обладательницами Суперкубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Минске в поединке за первый трофей нового сезона чемпионки страны одолели обладательниц Кубка хоккеисток гродненского «Ритма» в серии послематчевых буллитов. Игровое время завершилось вничью — 1:1, а буллиты лучше исполнила «Виктория» — 3:2.

Завтра в Барановичах в борьбе за мужской Суперкубок ХК «Минск» встретится с брестским «Строителем». В прошлом сезоне минчане стали чемпионами и обладателями Кубка Беларуси, а брестчане в обоих турнирах были вторыми.

Матчи первого тура очередного чемпионата Беларуси по хоккею на траве состоятся 7—8 сентября.