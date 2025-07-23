Сборные Беларуси добыли первые победы на Кубке сильнейших по хоккею на траве

В среду, 23 июля, в столице состоятся четыре поединка: между собой сыграют команды Беларуси и Беларуси-U21, а также России и России-U21. Встречи гостевых сборных стартуют в 13.00 и 15.00, матчи наших национальных команд с молодежными начнутся в 17.00 и 19.00. Основной этап Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершится в субботу, игры за первое и третье места пройдут 27 июля.