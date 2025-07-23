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Сборные Беларуси добыли первые победы на Кубке сильнейших по хоккею на траве

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На стадионе в столичном Парке Горького завершен первый соревновательный день международного Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Программу вторника, 22 июля, закончил матч мужской национальной сборной Беларуси с командой России-U21, в котором хозяева площадки добыли крупную победу со счетом 6:1. Женская сборная нашей страны также набрала три очка в поединке с российской молодежкой (4:2). Таким образом, все белорусские коллективы стартовали на домашнем турнире с побед — наши команды-U21 были сильнее мужской и женской сборных Узбекистана с результатами 4:2 и 5:0 соответственно.

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В среду, 23 июля, в столице состоятся четыре поединка: между собой сыграют команды Беларуси и Беларуси-U21, а также России и России-U21. Встречи гостевых сборных стартуют в 13.00 и 15.00, матчи наших национальных команд с молодежными начнутся в 17.00 и 19.00. Основной этап Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершится в субботу, игры за первое и третье места пройдут 27 июля.