Русская чемпионка Европы стала жертвой «схемы Долиной»: «Остаюсь бомжом. За пенсионеркой стоит кто-то влиятельный»

"Три года назад девушка, которая на тот момент работала риелтором, приобрела у пенсионерки квартиру за 10 миллионов рублей. Зная о возможности мошеннических схем, Дианова не только запросила у собственницы справки из НД/ПНД, но и за свой счет провела добровольное освидетельствование с электроэнцефалограммой мозга и психологическими тестами.
Лишь убедившись, что бабушка полностью дееспособна, Елизавета продала свою квартиру и приобрела новую. Но въехать в нее бывшая спортсменка так и не смогла: оказалось, что пенсионерка рассталась с жилплощадью под влиянием мошенников.
В какой-то момент Елизавета приехала проверить квартиру, но оказалось, что кто-то сменил замки. Вскрывать дверь пришлось в присутствии полиции.
Дело дошло до суда. Дианова проиграла уже два процесса", — пишет источник.
«К сожалению, это правда. Я проиграла два суда. В кассацию еще жалобу не подавала, два дня назад была апелляция. Но я пойду до конца! Я вообще не понимаю решений судей. Седьмого числа они приняли решение в обсуждении между собой за 20 секунд. Поэтому для меня это странно. Я добросовестный покупатель и не могла больше по закону никак себя подстраховать. Но остаюсь бомжом, а бабушка с квартирами», — сказала Дианова в комментарии «Матч ТВ».
В разговоре с «КП-Петербург» она добавила: «Мое дело очевидное, я должна была его выиграть еще в первой инстанции. У меня есть предположение, что за пенсионеркой стоит кто-то влиятельный, ее родственник. У нее есть связи, поэтому она и побеждает в судах. Сделка была абсолютно чистой, так почему я осталась ни с чем?».
В материале петербургского издания также отмечается: «Пенсионерку обязали вернуть девушке деньги, но она этого не сделала. Уже несколько лет Елизавета живет на съемной квартире, платит за коммуналку “двушки”, в которую вернулась Ирина, и продолжает писать апелляции в надежде вернуть купленное жилье. Говорит, что готова дойти до Верховного суда России, если других вариантов не будет».
Добавим, что Дианова стала чемпионкой Европы по хоккею на траве среди игроков до 18 лет в составе сборной России в 2011 году.