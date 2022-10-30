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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА на выезде разгромил «Сочи», одержав 10 победу подряд

В Сочи завершился матч между одноимённым клубом и ЦСКА в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: ХК ЦСКА

Победу с разгромным счётом 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) одержали армейцы.

На 13-й минуте первого периода ЦСКА ушли в отрыв благодаря шайбам Виталия Абрамова и Данила Юртайкина. На 16-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Артёмы Дуды и Антона Слепышева сделал счёт 3:0.

На третьей минуте третьего периода Андрей Светлаков довёл счёт до крупного. Пятую шайбу ЦСКА забросил Максим Мамин с передач Владислава Каменева и Константина Окулова. Довёл счёт до разгромного Владислав Каменев.

Следующий матч «Сочи» сыграет со СКА на выезде 2 ноября. ЦСКА встретится с «Ак Барсом» на выезде 1 ноября.

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Сочи
0:6
0:2, 0:1, 0:3
ЦСКА
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