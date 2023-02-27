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16:13 (мск)

Winline и «Трактор» напомнили болельщикам о Челябинском метеорите

Челябинский «Трактор» поразил болельщиков невероятным световым шоу на матче регулярного чемпионата против «Сочи» (5:0).

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«Трактор» и партнер челябинской команды БК Winline организовали печатляющее представление, посвященное событию, перевернувшему сознание многих людей — падению Челябинского метеорита, которое произошло 10 лет. Метеорит, разрушившийся в атмосфере недалеко от Челябинска 15 февраля 2013 года стал настоящим культурным явлением, важным для жизни региона.

Метеорит нанес Челябинск на культурную карту мира — люди в разных странах с удивлениме узнали о популярности в России авторегистратров, смотря записи падения метеорита с автомобильных камер.

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Болельщики активно участвовали в шоу с помощью светящихся браслетов, которые получил каждый, пришедший на матч в этот день.

Помимо яркого предматчевого шоу WInline и «Трактор» представили специальную игровую форму, посвященную метеориту и созданную под слоганом «Приземляйся в Челябинск!».

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