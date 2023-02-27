Winline и «Трактор» напомнили болельщикам о Челябинском метеорите

«Трактор» и партнер челябинской команды БК Winline организовали печатляющее представление, посвященное событию, перевернувшему сознание многих людей — падению Челябинского метеорита, которое произошло 10 лет. Метеорит, разрушившийся в атмосфере недалеко от Челябинска 15 февраля 2013 года стал настоящим культурным явлением, важным для жизни региона.

Метеорит нанес Челябинск на культурную карту мира — люди в разных странах с удивлениме узнали о популярности в России авторегистратров, смотря записи падения метеорита с автомобильных камер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qkJbTEmPjV4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики активно участвовали в шоу с помощью светящихся браслетов, которые получил каждый, пришедший на матч в этот день.