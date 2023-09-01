«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА со счетом 5:2 в матче за Кубок Открытия Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 9 756 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Дмитрий Яшкин (37), Никита Дыняк (37), Александр Радулов (53) и Вадим Шипачев (53). У проигравших отличились Никита Нестеров (24) и Ярослав Дыбленко (47).

Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов. 4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Перед началом игры президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига одобрила включение Федотова в заявку на матч.

Хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем в специальной форме в поддержку батальона «Эспаньола», который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. «Эспаньола» является добровольческим подразделением, сформированным из болельщиков различных клубов.

«Ак Барс» набрал 2 очка, ЦСКА — 0. В следующем матче казанская команда 4 сентября примет челябинский «Трактор». ЦСКА 3 сентября дома сыграет с «Адмиралом» из Владивостока.