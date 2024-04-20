Драма в финале! «Локомотив» лишил себя гола, который мог спасти серию! | Источник: Спорт РИА Новости

Серию «Металлурга» и «Локомотива» уже можно считать исторической. Кроме того, что магнитогорцы и ярославцы впервые в истории встретились в финале Кубка Гагарина, можно отметить еще ряд моментов:

«Магнитка» впервые начала финальное противостояние сезона КХЛ с победы. В своих предыдущих четырех финалах «сталевары» стартовые матчи серии проиграли;

Победный гол «Металлурга» пришел при игре в большинстве. С реализацией «лишнего» у команда Андрея Разина в этом плей-офф все очень печально, но в ответственный момент спецбригада дала результат;

Для ярославцев низкая результативность (не более одного гола за игру) и упущенное преимущество в счете — редкость в текущем розыгрыше плей-офф. Но за один матч подопечные Игоря Никитина «сорвали джекпот».

Еще одной неприятностью для «Локо» стала потеря Максима Шалунова. Звездный форвард ярославцев из-за повреждения пропустил весь третий период первого матча, а также оказался вне заявки на вторую игру. Из состава также выпал Иван Чехович — вместо них вышли Ярослав Лихачев и Даниил Тесанов. У «Металлурга» же никаких изменений не было — Егор Яковлев не успел восстановиться ко второй встрече в Магнитогорске.

Без особых изменений по сравнению с первым матчем по своей структуре прошла и вторая игра в Магнитогорске. «Локомотив» хоть и чаще бросал по чужим воротам, но преимущество во времени в атаке большую часть матча было именно у «Металлурга». Игра также на протяжении ⅔ встречи была если не скучной, то крайне напряженной и небогатой на события. Из таковых можно выделить выход Георгия Иванова один на один с вратарем магнитогорцев после классного паса вразрез от Рушана Рафикова, сейв Ильи Набокова после выстрела Максима Березкина, хитрый щелчок Александра Петунина, классный проход в исполнении Дениса Зернова с последующим спасением от Даниила Исаева и, конечно же, незасчитанный гол Алексея Маклюкова. Точный бросок защитника «Металлурга» издали был отменен из-за офсайда, в который чуть ранее забрался Никита Михайлис.

Как и в предыдущем матче, первые два периода второй игры завершились со счетом 0:0, а третья 20-минутка началась с быстрого гола. На этот раз счет открыл «Металлург». Денис Зернов на скорости скорости обыграл Андрея Сергеева и довел контратаку до логичного завершения, отличившись уже на 21-й секунде периода и забросив свою шестую шайбу в последних пяти матчах плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281961&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Принципиальное отличие заключалось в отсутствие оперативного ответа. Если «Магнитка» в первом матче на пропущенную шайбу отреагировала сразу, то «Локомотив» на свой гол наиграл лишь в самой концовке. И тот не был засчитан!

Ярославцы претендовали на игру в численном большинстве в формате «6 на 4» после удаления Макарова Хабарова за игру высоко поднятой клюшкой против Александра Полунина — того самого, который привез роковое для «Локо» удаление в первой встрече. Однако этот штраф судьи после просмотра видеоповтора отменили. В формате «6 на 5» подопечные Игоря Никитина все же смогли найти путь к воротам, когда Иванов с близкого расстояния смог вонзить шайбу в сетку за секунду до конца основного времени! Казалось, что более сумасшедшей развязки не придумать. Но едва ли.

К моменту взятия ворот таймер на медиакубе арены в Магнитогорске уже показывал нули. Судьи, как и полагается, провели проверку на предмет того, успела ли шайба полностью пересечь линию ворот до окончания времени. На этом же повторе арбитры увидели, что защитник «Локомотива» Мартин Гернат сделал пас рукой в чужой зоне, что является нарушением правил. Именно этот эпизод послужил для судей аргументом для отмены гола, хотя стоит подчеркнуть, что рефери простили форварда «Металлурга» Данилу Юрова за возможный фол на Гернате.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281965&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впоследствии времени на камбэк у «Локомотива» уже не осталось. 1:0 — «Металлург» с октября 2013 года так и не проигрывает «железнодорожникам» на своей площадке и увеличивает свое преимущество в серии (2−0). Еще ни разу в истории КХЛ Кубок Гагарина не доставался команде, проигравшей первые две встречи противостояния. Серия переезжает в Ярославль, где решится многое. Если не все.