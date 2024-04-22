Кошмарная драма в финале КХЛ! Судьбу матча решил отскок от борта — ошибка молодого Исаева почти приговорила «Локо»
«Магнитка» ведет уже 3−0.
«Магнитка» ведет уже 3−0.
За два матча в Магнитогорске шансы «Локомотива» на Кубка Гагарина с высоких упали до практических нулевых. В истории КХЛ еще ни одна команда не отыгрывалась с 0−2 в главной серии сезона. Да и в НХЛ такие случаи единичные. «Металлург» в первых встречах финала сыграл выше всяких похвал и без своего ведущего защитника Егора Яковлева завладел комфортным преимуществом. У ярославцев тоже были ощутимые потери в составе — в первой встрече травму получил ведущий центр Максим Шалунов. Не появился он в заявке и дома.
Списывать неудачи «железнодорожников» только на отсутствие самого дорого нападающего команды не стоит. Сила «Локомотива» в универсальности и равных звеньях. Но в финале пока ничего этого не работало. Дома команда Никитина должны была, по всем прогнозам, прибавить. Она действительно бодро стартовала, только результата это не принесло. Первый реальный момент у ворот Набокова появился только на седьмой минуте встречи. Пройти среднюю зону и подобраться к воротам соперника ярославцам было сложно. «Магнитка» здорово прессинговала.
По первому периоду особых отличий от игр в Магнитогорске не было. Разве что атмосфера была другой. Арена-2000 очень бодро включилась в финал: громко гнала вперед своих игроков, почти вся была в красных цветах клуба. Если сам хоккей мог показаться скучным, то на трибунах было жарко.
«Локо» все-таки забил на первом отрезке встречи. Атака, закончившаяся точным броском Никулина, получилась крутой. Однако видеотренеры «Металлурга» углядели офсайд, команда взяла запрос, и судьи шайбу отменили. И как тут не вспомнить отмененный гол Иванова на последней секунде второго матча. Вопросам к арбитрам нет, но ярославцам от этого не легче.
Можно было бы сказать, что второй период «Локомотив» провел образцово, играл агрессивно, регулярно создавал опасные моменты у ворота Набокова, оказывал давление на соперника, но… пропустил. Первый реальный момент «Магнитки» закончился голом в ворота Исаева. Силантьев, который еще в прошлом году выступал в ВХЛ, набрал 16-е очко в 17-м матче плей-офф. Настоящее невезение для ярославцев! Но тут еще важно отметить Набокова, который выдавал очередной блестящий матч. В прошлом голкипер уральцев побил рекорд Ильи Сорокина на 2,5 года и стал автором самого «молодого» «сухаря» в истории финалов Кубка Гагарина — он сделал это в возрасте 21 года и 24 дней. Этот юный голкипер — один из главных претендентов на MVP.
«Локомотив» больше бросал, больше хитовал, и только по блокшотам гости были выше. И по счету. Сделать 1:1 ярославцы все-таки смогли. Получили большинство, по ходу которого Набоков остался без клюшки практически на минуту, но пробить вратаря долго не получилось. И уже когда время численного преимущества истекло, Иванов запихал эту шайбу в ворота. Облегчение — вот, что должны были почувствовать игроки и тренеры «Локо». Первая шайба за шесть периодов финала. После нее хозяева не снизили уровень своей игры.
Впервые в этом финале состоялся овертайм. Учитывая оборонительный стиль игры в этой серии, можно было ожидать, что хоккей продлится еще долго. Но этого не случилось. На четвертой минуте Александр Петунин закончил игру — помогла грубейшая ошибка вратаря Даниила Исаева, который на протяжении плей-офф был одним из лучших его игроков. Настоящая драма.
Это, конечно, огромная сенсация. Перед стартом финала буквально все отдавали предпочтение ярославцам, которые по всем параметрам доросли до кубка. На фоне зрелой и сформированной команды Никитина молодежь «Магнитки» смотрелась сырой. Но только на бумаге. На деле же подопечные Разина заслуженно взяли три матча и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина. Да, в третьей встречи «Локомотив» выглядел круче, но каков же Набоков.
В истории КХЛ уже были 4−0 в финале — в 2019 году с таким счетом ЦСКА обыграл «Авангард». Но только вспомните состав тех армейцев, где Капризов играл в четвертом звене, и сравните с нынешним составом «Металлурга». Небо и земля. От этого результат уральцев еще более ценен. Они творят историю, которую повторить будет нереально.
Дарья Тубольцева