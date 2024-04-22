Кошмарная драма в финале КХЛ! Судьбу матча решил отскок от борта — ошибка молодого Исаева почти приговорила «Локо» | Источник: Sport24

За два матча в Магнитогорске шансы «Локомотива» на Кубка Гагарина с высоких упали до практических нулевых. В истории КХЛ еще ни одна команда не отыгрывалась с 0−2 в главной серии сезона. Да и в НХЛ такие случаи единичные. «Металлург» в первых встречах финала сыграл выше всяких похвал и без своего ведущего защитника Егора Яковлева завладел комфортным преимуществом. У ярославцев тоже были ощутимые потери в составе — в первой встрече травму получил ведущий центр Максим Шалунов. Не появился он в заявке и дома.

Списывать неудачи «железнодорожников» только на отсутствие самого дорого нападающего команды не стоит. Сила «Локомотива» в универсальности и равных звеньях. Но в финале пока ничего этого не работало. Дома команда Никитина должны была, по всем прогнозам, прибавить. Она действительно бодро стартовала, только результата это не принесло. Первый реальный момент у ворот Набокова появился только на седьмой минуте встречи. Пройти среднюю зону и подобраться к воротам соперника ярославцам было сложно. «Магнитка» здорово прессинговала.

По первому периоду особых отличий от игр в Магнитогорске не было. Разве что атмосфера была другой. Арена-2000 очень бодро включилась в финал: громко гнала вперед своих игроков, почти вся была в красных цветах клуба. Если сам хоккей мог показаться скучным, то на трибунах было жарко.

«Локо» все-таки забил на первом отрезке встречи. Атака, закончившаяся точным броском Никулина, получилась крутой. Однако видеотренеры «Металлурга» углядели офсайд, команда взяла запрос, и судьи шайбу отменили. И как тут не вспомнить отмененный гол Иванова на последней секунде второго матча. Вопросам к арбитрам нет, но ярославцам от этого не легче.

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Можно было бы сказать, что второй период «Локомотив» провел образцово, играл агрессивно, регулярно создавал опасные моменты у ворота Набокова, оказывал давление на соперника, но… пропустил. Первый реальный момент «Магнитки» закончился голом в ворота Исаева. Силантьев, который еще в прошлом году выступал в ВХЛ, набрал 16-е очко в 17-м матче плей-офф. Настоящее невезение для ярославцев! Но тут еще важно отметить Набокова, который выдавал очередной блестящий матч. В прошлом голкипер уральцев побил рекорд Ильи Сорокина на 2,5 года и стал автором самого «молодого» «сухаря» в истории финалов Кубка Гагарина — он сделал это в возрасте 21 года и 24 дней. Этот юный голкипер — один из главных претендентов на MVP.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281995&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» больше бросал, больше хитовал, и только по блокшотам гости были выше. И по счету. Сделать 1:1 ярославцы все-таки смогли. Получили большинство, по ходу которого Набоков остался без клюшки практически на минуту, но пробить вратаря долго не получилось. И уже когда время численного преимущества истекло, Иванов запихал эту шайбу в ворота. Облегчение — вот, что должны были почувствовать игроки и тренеры «Локо». Первая шайба за шесть периодов финала. После нее хозяева не снизили уровень своей игры.

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Впервые в этом финале состоялся овертайм. Учитывая оборонительный стиль игры в этой серии, можно было ожидать, что хоккей продлится еще долго. Но этого не случилось. На четвертой минуте Александр Петунин закончил игру — помогла грубейшая ошибка вратаря Даниила Исаева, который на протяжении плей-офф был одним из лучших его игроков. Настоящая драма.

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Это, конечно, огромная сенсация. Перед стартом финала буквально все отдавали предпочтение ярославцам, которые по всем параметрам доросли до кубка. На фоне зрелой и сформированной команды Никитина молодежь «Магнитки» смотрелась сырой. Но только на бумаге. На деле же подопечные Разина заслуженно взяли три матча и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина. Да, в третьей встречи «Локомотив» выглядел круче, но каков же Набоков.

В истории КХЛ уже были 4−0 в финале — в 2019 году с таким счетом ЦСКА обыграл «Авангард». Но только вспомните состав тех армейцев, где Капризов играл в четвертом звене, и сравните с нынешним составом «Металлурга». Небо и земля. От этого результат уральцев еще более ценен. Они творят историю, которую повторить будет нереально.

Дарья Тубольцева