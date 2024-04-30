«Сибирь» объявила об уходе финалиста Кубка Стэнли 2020 года вратаря Худобина

ТАСС, 30 апреля. Руководство новосибирского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» не стало подписывать новый контракт с вратарем Антоном Худобиным. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Также клуб покинули защитник Зият Пайгин, нападающие Артем Михеев и Максим Марушев.

Худобину 37 лет, он перешел в «Сибирь» в ноябре 2023 года, проведя за команду 5 матчей, в которых пропустил 11 шайб. В среднем за игру голкипер пропускал 2,81 шайбы, его коэффициент надежности составил 90%. В сезоне-2023/24 игрок также провел 11 матчей в составе красноярского «Сокола», выступающего в Пари — Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Там он в среднем пропускал 2,29 шайбы за игру с коэффициентом надежности 92,9%.

В России Худобин ранее выступал за магнитогорский «Металлург», с которым в сезоне-2006/07 стал чемпионом страны, и за мытищинский «Атлант». В Национальной хоккейной лиге вратарь играл за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго», за который в прошлом сезоне провел один матч. В составе «Далласа» голкипер вышел в финал Кубка Стэнли 2020 года, в котором команда проиграла «Тампе» (2−4). Вместе со сборной России Худобин стал чемпионом мира (2014), а также завоевал серебро мирового первенства (2015).