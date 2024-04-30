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11:43 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Гагарина Антипин и олимпийский чемпион Калинин покидают «Трактор»

Также контракт не был продлен с канадским нападающим Джеком Родуолдом.

ТракторКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Трактор» не продлил контракты с двукратным обладателем Кубка Гагарина защитником Виктором Антипиным и олимпийским чемпионом нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также контракт не был продлен с канадским нападающим Джеком Родуолдом.

Калинину 33 года, он выступал за «Трактор» с 2020 года. Нападающий является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА (сезон-2018/2019). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Калинин играл также за омский «Авангард» и петербургский СКА, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) — за «Нью-Джерси» и «Торонто». В составе сборной России Калинин стал олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014). На его счету также победа на молодежном мировом первенстве (2011) и бронза чемпионата мира (2016).

Антипину 31 год, защитник выступал за «Трактор» с 2023 года. В КХЛ он играл за петербургский СКА, подмосковный «Витязь», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). В НХЛ Антипин выступал за «Баффало». Вместе со сборной России защитник выиграл серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017) чемпионатов мира.

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