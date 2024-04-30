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11:46 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Андрей Миронов покинул московское «Динамо»

Защитник является рекордсменом клуба по числу матчей.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Капитан и рекордсмен по числу матчей за московское «Динамо» защитник Андрей Миронов покинул хоккейный клуб. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Мы благодарим Андрея Миронова за все, что он делал для “Динамо” и болельщиков, — говорится в сообщении. — Сегодня в этой длинной и невероятной истории ставится точка. Хоккеист принял решение отклонить контрактное предложение бело-голубых и бросить себе новый вызов в карьере».

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