Обладатель Кубка Гагарина швед Пресс должен продлить контракт с «Металлургом» на два года

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самый результативный защитник плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона и обладатель Кубка Гагарина швед Робин Пресс должен продлить контракт с магнитогорским «Металлургом» на два года. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

После заключительного матча финальной серии Кубка Гагарина Гомоляко сообщил ТАСС, что «Металлург» договорился с 29-летним игроком о продлении соглашения.

«После праздников, думаю, с Прессом подпишем контракт на два года», — сказал Гомоляко.

Он также рассказал о переговорах с другим легионером команды — с 29-летним американским нападающим Люком Джонсоном, чье соглашение с клубом также истекло. «Думаю, по Джонсону на днях все должно решиться. Практически согласовали все, сумму. Есть разногласия по срокам контракта. Мы хотим год, а агент — два», — отметил Гомоляко.