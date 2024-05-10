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13:26 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Гагарина швед Пресс должен продлить контракт с «Металлургом» на два года

В завершившемся сезоне хоккеист стал самым результативным защитником плей-офф КХЛ.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самый результативный защитник плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги прошедшего сезона и обладатель Кубка Гагарина швед Робин Пресс должен продлить контракт с магнитогорским «Металлургом» на два года. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

После заключительного матча финальной серии Кубка Гагарина Гомоляко сообщил ТАСС, что «Металлург» договорился с 29-летним игроком о продлении соглашения.

«После праздников, думаю, с Прессом подпишем контракт на два года», — сказал Гомоляко.

Он также рассказал о переговорах с другим легионером команды — с 29-летним американским нападающим Люком Джонсоном, чье соглашение с клубом также истекло. «Думаю, по Джонсону на днях все должно решиться. Практически согласовали все, сумму. Есть разногласия по срокам контракта. Мы хотим год, а агент — два», — отметил Гомоляко.

В 23 матчах плей-офф Пресс набрал по системе «гол + пас» 17 очков (3 + 14). В регулярном чемпионате он также стал одним из самых результативных игроков команды, в 64 играх заработав 39 очков (7 + 32). Джонсон в регулярном чемпионате набрал 22 очка (12 + 10) в 64 играх, в 23 играх плей-офф на его счету 7 очков (4 + 3).

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