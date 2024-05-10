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18:43 (мск), источник: ТАСС

Илья Ковальчук планирует взять паузу, прежде чем принять решение о продолжении карьеры

В декабре 2023 года Ковальчук подписал контракт с московским «Спартаком», который действовал до 30 апреля.

Спартак
Источник: Пресс-служба "Спартака"

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук планирует отдохнуть в течение месяца, после чего примет решение, продолжать ли играть или завершить карьеру. Об этом он рассказал журналистам после гала-матча, прошедшего в пятницу на ледовой арене дворца спорта «Большой» на федеральной территории Сириус в рамках финального этапа XIII Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».

«Сейчас думаю, что месяц отдохну, потом будет понятно, что будем делать дальше», — сказал Ковальчук, отвечая на вопрос о дальнейшем продолжении карьеры.

Хоккеист также поделился своими впечатлениями от гала-матча. «Классный праздник. Много народу пришло, полный стадион, много детишек. Это супер! Поэтому поздравляю всех победителей и участников. Для нас было огромной честью стать частью этого праздника», — отметил Ковальчук.

Ковальчуку 41 год, в декабре 2023 года он подписал контракт с московским «Спартаком», который действовал до 30 апреля. В составе сборной России он стал победителем Олимпиады (2018) и бронзовым призером Олимпийских Игр (2002), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), двукратным серебряным (2010, 2015) и трехкратным бронзовым призером турнира (2005, 2007, 2019).

Финальный этап XIII Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» стартовал 4 мая. Турнир объединяет любительские команды, в составах которых играют хоккеисты старше 40 лет.

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