Шипачев перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса»

Шипачев перешел в казанский клуб в 2022 году. Контракт 37-летнего хоккеиста был рассчитан до конца сезона-2024/25. Взамен «Ак Барс» получил денежную компенсацию.

Он лучший ассистент в истории КХЛ, на его счету 631 результативный пас и 289 шайб. Также представлял московское «Динамо», петербургский СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина, и череповецкую «Северсталь». В Национальной хоккейной лиге играл за «Вегас Голден Найтс».