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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шипачев перешел в минское «Динамо» из «Ак Барса»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нападающий Вадим Шипачев в результате обмена покинул «Ак Барс» и перешел в минское «Динамо», сообщается в официальном Telegram-канале казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

Шипачев перешел в казанский клуб в 2022 году. Контракт 37-летнего хоккеиста был рассчитан до конца сезона-2024/25. Взамен «Ак Барс» получил денежную компенсацию.

Он лучший ассистент в истории КХЛ, на его счету 631 результативный пас и 289 шайб. Также представлял московское «Динамо», петербургский СКА, с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина, и череповецкую «Северсталь». В Национальной хоккейной лиге играл за «Вегас Голден Найтс».

«Ак Барс» в прошедшем сезоне завершил выступление в первом раунде Кубка Гагарина после поражения в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 1−4.

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