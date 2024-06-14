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14 июня, источник: Спорт-Экспресс

«Неприятно, что случилось в Казани». Шипачев — о переходе в минское «Динамо»

Эксклюзивное интервью с одним из лучших центров в истории КХЛ Вадимом Шипачевым о самом громком трансфере межсезонья.

Ак Барс
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Источник: РИА "Новости"

— Когда у вас появился вариант с минским «Динамо»?

— У меня было несколько вариантов для продолжения карьеры, но в итоге договорились именно с Минском. Я рад, что так произошло.

— Дмитрий Квартальнов непростой специалист.

— Мы с ним нормально поговорили. Да, эмоциональный, но это же не проблема. Причем во время разговора главный тренер стал рассказывать о том, с какими партнерами видит меня, как планирует использовать.

— И как?

— На самом деле, для меня это неважно. Я знаю, что в команде много хороших центров, есть перспективная молодежь. Готов выступать в любой роли, которая будет нужна тренеру.

— Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?

— Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.

— У вас же запрет на обмен.

— На обмен — запрет. Но никому не известно, кто бы меня взял с драфта отказов. В принципе, я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.

— Вы так с Анваром Гатиятулиным и не поговорили?

— Ни разу.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.

— Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите. Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.

— Некоторые считают, что вы едете в Минск, чтобы побить рекорд по результативности.

— Рекорды приятны, но для меня это не главная цель. Я люблю хоккей, люблю свою работу, и мне важно, чтобы побеждала команда. Вообще думаю, что в следующем сезоне у минского «Динамо» есть все шансы выступить достойно. Плюс, насколько я знаю, там всегда на домашних матчах полные трибуны. Это тоже важно.

Источник: РИА "Новости"

— И все пишут, что вы очень медленный.

— Знаете, когда я играл в Белгороде, меня тоже называли очень медленным. Что тут сказать? Быстрее шайбы никто еще не научился кататься. В хоккее многое решает не скорость, а интеллект, руки, понимание ситуации. Я видел статистику по скорости. На последнем месте в «Ак Барсе» был Дмитрий Яшкин, а я предпоследний. Надо сказать Дмитрию, чтобы добавлял.

— В Казани многие считают, что в плей-офф вы теряетесь.

— Посмотрите на мою статистику в плей-офф. По-моему, там достойные цифры.

— Вы ведь год назад играли с тяжелой травмой кисти. И ни разу не пожаловались на это.

— В плей-офф многие играют с травмами. Тот сезон закончился очень обидно, мы могли обыгрывать ЦСКА (в финале Кубка Гагарина. — Прим. «СЭ»). Жаль, что не повезло.

— С «Ак Барсом» минское «Динамо» играет только 20 декабря. Специально выбрали клуб, который так поздно поедет в Казань?

— Смешно. Но в Казани придется скоро побывать. У меня там вещи, все осталось. Я-то был уверен, что проведу в «Ак Барсе» третий год контракта.

Автор: Алексей Шевченко

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