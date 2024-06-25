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21:56 (мск), источник: ТАСС

Умер первый тренер Владислава Третьяка Виталий Ерфилов

Заслуженному тренеру СССР было 85 лет.

Динамо М
Источник: DYNAMO.RU

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Бывший тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Виталий Ерфилов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб “Динамо” (Москва) выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Георгиевича. Светлая память», — говорится в сообщении.

Ерфилов — заслуженный тренер СССР. Он начинал свою тренерскую карьеру в 1961 году в хоккейной школе ЦСКА, там под его руководством занимался будущий трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. В 1969 году году специалист стал старшим тренером хоккейной команды «Олимпия», в которой среди его подопечных были Владимир Мышкин, Виктор Вахрушев, Сергей Мальцев и Владимир Крикунов. Ерфилов работал главным тренером юниорской сборной СССР (1977−1982), которая стала победителем чемпионата Европы (1980). В период с 1981 по 1983 год он был тренером вратарей в московском «Динамо» и вместе с командой дважды стал бронзовым призером чемпионата страны.

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