Умер первый тренер Владислава Третьяка Виталий Ерфилов

Ерфилов — заслуженный тренер СССР. Он начинал свою тренерскую карьеру в 1961 году в хоккейной школе ЦСКА, там под его руководством занимался будущий трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. В 1969 году году специалист стал старшим тренером хоккейной команды «Олимпия», в которой среди его подопечных были Владимир Мышкин, Виктор Вахрушев, Сергей Мальцев и Владимир Крикунов. Ерфилов работал главным тренером юниорской сборной СССР (1977−1982), которая стала победителем чемпионата Европы (1980). В период с 1981 по 1983 год он был тренером вратарей в московском «Динамо» и вместе с командой дважды стал бронзовым призером чемпионата страны.