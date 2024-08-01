«Ак Барс» объявил о переходе олимпийского чемпиона по хоккею Александра Барабанова
Игрок заключил контракт на два года.
Игрок заключил контракт на два года.
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нападающий Александр Барабанов перешел в казанский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Игрок заключил контракт на два года.
«Казань — классный город, еще на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру, я был приятно впечатлен, — сказал Барабанов. — Знаю, что болельщики “Ак Барса” всегда активно поддерживают свою команду. Я соскучился по плей-офф, очень голоден до побед, хочу выиграть кубок, постараюсь помочь нашей команде прийти к этой цели. Чувствую себя прекрасно, впереди предсезонные сборы — время, чтобы подтянуть игровые и физические кондиции. Соскучился по хоккею, хочу побеждать».
Барабанову 30 лет. В апреле 2020 года он подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто», через год его обменяли в «Сан-Хосе», за который игрок выступал на протяжении трех сезонов. В КХЛ Барабанов с 2014 по 2020 год защищал цвета петербургского СКА, завоевав вместе с командой два Кубка Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России игрок стал олимпийским чемпионом (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019).