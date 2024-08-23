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Минские динамовцы крупно проиграли «Адмиралу» в домашнем товарищеском матче

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение в серии контрольных матчей перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока, встреча состоялась на льду столичной «Олимпик Арены». Уже на 23-й секунде матча «зубры» оказались в положении отстающих, а в середине стартовой трети получили в свои ворота еще одну шайбу. Незадолго до ухода на перерыв положение слегка выправил Вадим Мороз — 1:2. Второй период минчане вновь начали неудачно, пропустив дважды в течение половины минуты. Прийти в себя «зубрам» удалось довольно быстро: сперва гостей огорчил Илья Усов, а затем Мороз оформил дубль — 3:4.

Увы, отыграться в заключительном отрезке не получилось, вместо этого хозяева позволили сопернику провести сразу три результативные атаки. Финальный счет — 7:3 в пользу «Адмирала», хет-триком за который отметился форвард Степан Старков. По окончании поединка команды решили провести серию буллитов, точнее в которой оказались минчане, единственный точный бросок нанес Сэм Энас.

Неудача в основное время стала для «Динамо» пятой в шести предсезонных матчах. Единственную победу «зубры» одержали 14 августа в игре против «Норильска» из ВХЛ (6:3). В ближайший вторник столичный клуб ожидает еще одна встреча с «Адмиралом», которая подведет черту под «предсезонкой» «бело-голубых». В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 динамовцы стартуют 5 сентября домашним матчем против «Амура».