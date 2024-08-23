Сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока, встреча состоялась на льду столичной «Олимпик Арены». Уже на 23-й секунде матча «зубры» оказались в положении отстающих, а в середине стартовой трети получили в свои ворота еще одну шайбу. Незадолго до ухода на перерыв положение слегка выправил Вадим Мороз — 1:2. Второй период минчане вновь начали неудачно, пропустив дважды в течение половины минуты. Прийти в себя «зубрам» удалось довольно быстро: сперва гостей огорчил Илья Усов, а затем Мороз оформил дубль — 3:4.
Увы, отыграться в заключительном отрезке не получилось, вместо этого хозяева позволили сопернику провести сразу три результативные атаки. Финальный счет — 7:3 в пользу «Адмирала», хет-триком за который отметился форвард Степан Старков. По окончании поединка команды решили провести серию буллитов, точнее в которой оказались минчане, единственный точный бросок нанес Сэм Энас.
Неудача в основное время стала для «Динамо» пятой в шести предсезонных матчах. Единственную победу «зубры» одержали 14 августа в игре против «Норильска» из ВХЛ (6:3). В ближайший вторник столичный клуб ожидает еще одна встреча с «Адмиралом», которая подведет черту под «предсезонкой» «бело-голубых». В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 динамовцы стартуют 5 сентября домашним матчем против «Амура».
Минские динамовцы крупно проиграли «Адмиралу» в домашнем товарищеском матче
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение в серии контрольных матчей перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока, встреча состоялась на льду столичной «Олимпик Арены». Уже на 23-й секунде матча «зубры» оказались в положении отстающих, а в середине стартовой трети получили в свои ворота еще одну шайбу. Незадолго до ухода на перерыв положение слегка выправил Вадим Мороз — 1:2. Второй период минчане вновь начали неудачно, пропустив дважды в течение половины минуты. Прийти в себя «зубрам» удалось довольно быстро: сперва гостей огорчил Илья Усов, а затем Мороз оформил дубль — 3:4.