Экс-игрок НХЛ Дюбе прокомментировал переход в минское «Динамо»

«Я очень рад оказаться в “Динамо”. Пока только прилетел. Дорога была долгая и трудная. Смена часовых поясов тоже пока даётся нелегко. Но я здесь и уже с нетерпением жду старта сезона. Встретился с командой, познакомились с ребятами. Они ждали меня. Я разговаривал с игроками, с кем раньше пересекался. Это Хэмилтон, Меркли. Они сказали, что этот клуб и город отлично подходят для продолжения карьеры. В этой лиге я ещё не играл, поэтому пока сложно сказать, что от неё ждать. Но мне интересно начать новый этап своей хоккейной жизни тут и посмотреть, что получится.