В омском «Авангарде» назвали капитана команды и его ассистентов

Перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги в омской команде «Авангард» назначили нового капитана и его ассистентов.
В официальном Telegram-канале хоккейного клуба рассказали, что капитаном команды в этом году станет защитник Дамир Шарипзянов. Его помощниками станут Владимир Ткачев, Рид Буше, Линден Вей и Иван Игумнов. Первый матч этого сезона состоится уже совсем скоро — 4 сентября.
Ранее мы сообщали, что в Омске 30 августа, состоялось грандиозное шоу в честь презентации омской команды ХК «Авангард» в новом хоккейном сезоне. Мероприятие собрало более 9 тысяч болельщиков. В программе принимали участие знаменитые российские фигуристы, «звёзды» эстрады и КВН.