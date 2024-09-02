В омском «Авангарде» назвали капитана команды и его ассистентов

В официальном Telegram-канале хоккейного клуба рассказали, что капитаном команды в этом году станет защитник Дамир Шарипзянов. Его помощниками станут Владимир Ткачев, Рид Буше, Линден Вей и Иван Игумнов. Первый матч этого сезона состоится уже совсем скоро — 4 сентября.