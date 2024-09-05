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Дубль Пинчука и шатаут Кареева принесли «Динамо» победу в стартовом матче сезона КХЛ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» провели первый поединок в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Белта

В матче открытия сезона подопечные Дмитрия Квартальнова принимали хабаровский «Амур». «Зубры» активно начали встречу, близки к голевому успеху в стартовом отрезке были Диллон Дюбе, Даниил Сотишвили и Никита Пышкайло. Для того чтобы повести в счете, хозяевам потребовалось шесть минут — автором первого гола минчан в сезоне стал Виталий Пинчук, кистевым броском вогнавший шайбу под перекладину. Всего полторы минуты спустя хозяева удвоили перевес: Роман Горбунов разобрался с защитниками и выкатил передачу на Вадима Мороза, который поразил пустой угол ворот.

В середине следующей трети «зубры» впервые получили возможность поиграть в большинстве, однако обошлись без опасных моментов в чужой зоне. Вскоре скамейка штрафников открылась и для динамовцев, но воспользоваться своим шансом не сумели и хабаровчане. Второй период в целом оказался не таким событийным, как предыдущий, но одну шайбу 15 тысяч зрителей на «Минск-Арене» все же увидели: незадолго до ухода на перерыв Пинчук оформил дубль, в роли ассистентов снова выступили Александр Волков и Сэм Энас.

На 45-й минуте встречи после атаки «Амура» и активной борьбы на пятаке шайба заползла за ленточку ворот «Динамо», но не была засчитана из-за помехи голкиперу. В заключительной трети хоккеисты из Хабаровска по понятным причинам выглядели активнее, во многом этому поспособствовали сразу четыре удаления в составе минчан. Впрочем, ни один из бросков «тигров» цели так и не достиг, финальный счет — 3:0 в пользу столичного клуба. Вратарь хозяев Андрей Кареев в первой же официальной игре за команду сохранил владения в неприкосновенности.

Далее динамовцы отправятся в четырехматчевое выездное турне, по ходу которого сыграют с московским «Спартаком» (9 сентября), подмосковным «Витязем» (11 сентября), «Барысом» из Астаны (13 сентября) и московским «Динамо» (15 сентября).

Динамо Мн
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1
5.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Мартемьянов
Вратари
Андрей Кареев
Игорь Бобков
1-й период
05:58
Виталий Пинчук
(Александр Волков)
07:28
Вадим Мороз
(Роман Горбунов)
2-й период
29:45
Кэмерон Ли
34:12
Роман Горбунов
37:12
Виталий Пинчук
(Александр Волков, Сэм Энас)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит