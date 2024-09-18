Омский «Авангард» проиграл второй выездной матч

В первом периоде «ястребы» пропустили два гола с очень коротким интервалом. На 8-й и 10-й минутах голами в их ворота отметились Газимов и Пименов. В первом случае игрок хозяев реализовал большинство, а вот во втором гости просто недоработали в обороне всей командой.