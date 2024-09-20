Хоккейный клуб «Сибирь» дома обыграл «Куньлунь»

На третьей минуте второго периода Сергей Широков удвоил преимущество сибирской команды, получив передачи от Ильи Морозова и Никиты Короткова. А еще через 25 секунд Тревор Мерфи с передачи Сергея Дубакина увеличил отрыв в счете до 3:0.