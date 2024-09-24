У «Сибири» шесть побед подряд, «Барысу» не помогла отставка тренера. Итоги дня в КХЛ

Тем не менее шансы у «Витязя» были, и главная заслуга в этом — звено Чеховича с Бучельниковым и Бараком. Сначала Иван ассистировал американцу, потом забил сам в формате «четыре на три» на старте второго периода. Однако «Адмирал» практически сразу восстановил преимущество в три шайбы, буквально разрывая оборону соперника. Чехович затем оформил дубль, но за шесть секунд до второго перерыва отличился Аркадий Шестаков. В третьем периоде у «Витязя» было немало шансов поиграть в большинстве, но забить гости не смогли. «Адмирал» победил в четвёртом матче подряд и занимает третью строчку на Востоке.