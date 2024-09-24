У «Сибири» шесть побед подряд, «Барысу» не помогла отставка тренера. Итоги дня в КХЛ

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 24 сентября 2024 года.
«Амур» за здравие начал матч, добротно провёл первый период, владел инициативой, но воплотить его в голы не сумел. Ключевым отрезком стали семь с половиной минут во втором периоде, когда ЦСКА смог трижды огорчить Игоря Бобкова. В третьем периоде армейцы спокойно довели дело до победы, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Дмитрий Гамзин отразил все 33 броска, Прохор Полтапов отличился во втором матче подряд, а Константин Окулов и Владислав Каменев набрали по два очка. ЦСКА увозит три из четырёх возможных очков с Дальнего Востока, а «Амур» проиграл третий матч кряду.
Крайне насыщенный событиями матч состоялся во Владивостоке, где «Адмирал» и «Витязь» на двоих соорудили девять шайб. «Моряки», которые находятся в великолепной форме, обеспечили себе вполне комфортное преимущество к концу первого периода. Степан Старков открыл счёт в большинстве, затем Дмитрий Завгородний реализовал буллит, который заработал Кирилл Петьков, и, наконец, Родевальд довёл счёт до 3:0, подставив клюшку на пятачке.
Тем не менее шансы у «Витязя» были, и главная заслуга в этом — звено Чеховича с Бучельниковым и Бараком. Сначала Иван ассистировал американцу, потом забил сам в формате «четыре на три» на старте второго периода. Однако «Адмирал» практически сразу восстановил преимущество в три шайбы, буквально разрывая оборону соперника. Чехович затем оформил дубль, но за шесть секунд до второго перерыва отличился Аркадий Шестаков. В третьем периоде у «Витязя» было немало шансов поиграть в большинстве, но забить гости не смогли. «Адмирал» победил в четвёртом матче подряд и занимает третью строчку на Востоке.
Команда Вадима Епанчинцева разыгралась не на шутку и одержала победу в шестом матче подряд! Сочинцы смогли открыть счёт в первом периоде благодаря усилиям Андрея Никонова, но у сибиряков была возможность сравнивать ещё до перерыва. Лучший момент был у Яковлева, который угодил в штангу.
На старте второго хозяева выстрелили сразу дуплетом — сначала Бутузов завершил отличную комбинацию в большинстве, а через 24 секунды Валентин Пьянов вывел «Сибирь» вперёд. В третьем периоде Тейлор Бек сделал 3:1 после эффектного прохода к воротам на скорости. Вскоре отличился в большинстве Тимур Хафизов, для которого этот гол стал пятым в последних трёх матчах. Нападающий просто-таки рвётся в топ снайперов лиги, до Барака, Пилипенко и Абрамова, которые делят первую строчку, его отделяет всего один гол!
Но «Сочи» это не спасло, и в концовке окончательный счёт установил Андреофф голом в пустые ворота.
«Барыс» продолжает тонуть — после шести поражений в семи матчах со старта чемпионата полетела голова Дэвида Немировски, которого уволили «в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона», а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Евгений Королёв.
Жёсткая встряска команде никак не помогла в матче с московским «Динамо», разве что казахстанцы впервые в этом сезоне смогли реализовать большинство. Но гол Алихана Омирбекова стал единственным для хозяев, а у бело-голубых Никита Гусев оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Джордан Уил.
В ближайшее время, по слухам, «Барыс» должен принять новый тренер — Вячеслав Буцаев. Сможет ли он расшевелить команду или она продолжит тонуть?
«Автомобилист» завершил выезд идеально — три победы из трёх, вернул себе лидерство на Востоке после того, как туда ранее днём прорвалась «Сибирь», и в хорошем настроении отправляется домой.
В Нижнекамске Кёртис Валк открыл счёт в меньшинстве в первом периоде, но за полторы минуты до сирены капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв реализовал «пять на три». Второй период прошёл полностью под диктовку хозяев — они не вылезали из зоны атаки, создавали момент за моментом, но не смогли пробить Евгения Аликина. «Автомобилист» подкараулил свой шанс и смог вновь выйти вперёд едва ли не первым броском за период — на добивании отличился Ник Эберт.
В концовке встречи у нижнекамцев были реальные шансы перевести игру в овертайм, но «Автомобилист» выстоял. «Нефтехимик» же потерпел четвёртое поражение подряд.
Большой игровой день в КХЛ завершился матчем в Мытищах, где «Куньлунь» принимал «Торпедо». Команда Игоря Ларионова, буксующая на старте чемпионата, сегодня смогла переломить ситуацию и прервать неудачную серию, которая длилась четыре матча.
Нижегородцы взяли быка за рога с первой же смены и на девятой минуте вели уже со счётом 3:0 — отличились Абрамов, Фирстов и Летунов. На этом матч для Константина Волкова был окончен, и место в воротах «Куньлуня» занял Джереми Смит.
Люк Локхарт возродил интригу в третьем периоде, размочив счёт в большинстве, но в концовке Бобби Линч восстановил преимущество «Торпедо» в три шайбы, а финальную точку поставил Цзян Фу на последней минуте.
Егор Торишный