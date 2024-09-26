Минские динамовцы одержали гостевую победу над «Куньлунем»

Последний гостевой поединок в сентябре подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Мытищах против «Куньлуня». Счет в матче был открыт «зубрами» в концовке стартовой трети — Виталий Пинчук переправил шайбу в ворота после броска Александра Волкова. Уже на 23-й секунде второго периода хозяева сравняли цифры, но довольно быстро минчане вновь вышли вперед усилиями Вадима Мороза, который отличился в пятый раз за семь встреч. Три минуты спустя Мороз выступил уже в роли ассистента, а автором гола стал Роман Горбунов.



За оставшиеся полтора периода цифры на табло так и не изменились, в итоге 3:1 в пользу «Динамо». Эта победа стала для нашей команды пятой в семи играх со старта сезона. На данный момент «зубры» занимают пятое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков. Далее столичный клуб ожидает трехматчевая домашняя серия, в которой динамовцы примут на «Минск-Арене» «Северсталь» (29 сентября), «Адмирал» (1 октября) и СКА (3 сентября).