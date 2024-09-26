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Минские динамовцы одержали гостевую победу над «Куньлунем»

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Последний гостевой поединок в сентябре подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Мытищах против «Куньлуня». Счет в матче был открыт «зубрами» в концовке стартовой трети — Виталий Пинчук переправил шайбу в ворота после броска Александра Волкова. Уже на 23-й секунде второго периода хозяева сравняли цифры, но довольно быстро минчане вновь вышли вперед усилиями Вадима Мороза, который отличился в пятый раз за семь встреч. Три минуты спустя Мороз выступил уже в роли ассистента, а автором гола стал Роман Горбунов.

За оставшиеся полтора периода цифры на табло так и не изменились, в итоге 3:1 в пользу «Динамо». Эта победа стала для нашей команды пятой в семи играх со старта сезона. На данный момент «зубры» занимают пятое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков. Далее столичный клуб ожидает трехматчевая домашняя серия, в которой динамовцы примут на «Минск-Арене» «Северсталь» (29 сентября), «Адмирал» (1 октября) и СКА (3 сентября).

Куньлунь РС
1:3
0:1, 1:2, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
26.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи, 935 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Джереми Смит
Андрей Тихомиров
1-й период
02:11
Рурк Шартье
02:11
Брэйди Лайл
02:16
Командный штраф
02:23
Сэм Энас
05:12
Кристиан Хенкель
17:56
Командный штраф
18:52
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Александр Волков)
2-й период
20:23
Наиль Якупов
(Иан Маккошен, Томаш Юрчо)
26:11
Вадим Мороз
(Роберт Хэмилтон, Вадим Шипачев)
29:46
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Диллон Дюбе)
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь