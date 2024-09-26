Последний гостевой поединок в сентябре подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Мытищах против «Куньлуня». Счет в матче был открыт «зубрами» в концовке стартовой трети — Виталий Пинчук переправил шайбу в ворота после броска Александра Волкова. Уже на 23-й секунде второго периода хозяева сравняли цифры, но довольно быстро минчане вновь вышли вперед усилиями Вадима Мороза, который отличился в пятый раз за семь встреч. Три минуты спустя Мороз выступил уже в роли ассистента, а автором гола стал Роман Горбунов.
За оставшиеся полтора периода цифры на табло так и не изменились, в итоге 3:1 в пользу «Динамо». Эта победа стала для нашей команды пятой в семи играх со старта сезона. На данный момент «зубры» занимают пятое место в таблице Западной конференции, набрав 10 очков. Далее столичный клуб ожидает трехматчевая домашняя серия, в которой динамовцы примут на «Минск-Арене» «Северсталь» (29 сентября), «Адмирал» (1 октября) и СКА (3 сентября).
Минские динамовцы одержали гостевую победу над «Куньлунем»
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Последний гостевой поединок в сентябре подопечные Дмитрия Квартальнова проводили в Мытищах против «Куньлуня». Счет в матче был открыт «зубрами» в концовке стартовой трети — Виталий Пинчук переправил шайбу в ворота после броска Александра Волкова. Уже на 23-й секунде второго периода хозяева сравняли цифры, но довольно быстро минчане вновь вышли вперед усилиями Вадима Мороза, который отличился в пятый раз за семь встреч. Три минуты спустя Мороз выступил уже в роли ассистента, а автором гола стал Роман Горбунов.
Михаил Кравец
Дмитрий Квартальнов
Джереми Смит
Андрей Тихомиров
02:11
Рурк Шартье
02:11
Брэйди Лайл
02:16
Командный штраф
02:23
Сэм Энас
05:12
Кристиан Хенкель
17:56
Командный штраф
18:52
Виталий Пинчук
(Ксавье Уэлле, Александр Волков)
20:23
Наиль Якупов
(Иан Маккошен, Томаш Юрчо)
26:11
Вадим Мороз
(Роберт Хэмилтон, Вадим Шипачев)
29:46
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Диллон Дюбе)
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Алексей Раводин
(Россия, Московская область)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит