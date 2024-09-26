Главный тренер минского «Динамо» оценил подписание канадского нападающего Криса Тирни

«Тирни найдём роль точно. Центральный нападающий, может играть на краю. Он только приехал, нужно понять его функциональное состояние. Даже не могу сказать, будет ли он играть в следующем матче. Очень важно, что он умеет играть на всех позициях. Человек с большим опытом, думаю, стрессоустойчивый», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.