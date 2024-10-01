Квартальнов об игре «Динамо» Минск: «Второй период получился ударным, забили в большинстве, нам в зачет»

"Хорошая игра с нашей стороны, два периода мы играли неплохо. В первом уступали в движении и нахватали удалений, но те игроки, которые действуют у нас в обороне, очень здорово отыграли, дали нам шанс вернуться в игру.
Второй период получился ударным в нашем исполнении, забили в большинстве, нам в зачет. Роман Горбунов должен был играть, но получил травму на раскатке, думаю, он пропустит и следующий матч.
Наша игра «пять на три»? Есть проблемы, есть, к чему идти, не нужно ждать каких-то филигранных передач, если вспомнить наши голы в большинстве, там была простота", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.