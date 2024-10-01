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Квартальнов об игре «Динамо» Минск: «Второй период получился ударным, забили в большинстве, нам в зачет»

Дмитрий Квартальнов, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

"Хорошая игра с нашей стороны, два периода мы играли неплохо. В первом уступали в движении и нахватали удалений, но те игроки, которые действуют у нас в обороне, очень здорово отыграли, дали нам шанс вернуться в игру.

Второй период получился ударным в нашем исполнении, забили в большинстве, нам в зачет. Роман Горбунов должен был играть, но получил травму на раскатке, думаю, он пропустит и следующий матч.

Наша игра «пять на три»? Есть проблемы, есть, к чему идти, не нужно ждать каких-то филигранных передач, если вспомнить наши голы в большинстве, там была простота", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
7:2
0:1, 4:0, 3:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 11112 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Леонид Тамбиев
Вратари
Андрей Тихомиров
Василий Демченко
(Илья Коновалов)
1-й период
02:28
Даниил Сотишвили
06:30
Аркадий Шестаков
(Егор Петухов)
07:57
Джордан Гросс
15:28
Никита Пышкайло
2-й период
21:18
Даниил Гутик
23:54
Егор Бориков
(Илья Усов, Никита Пышкайло)
30:38
Виталий Пинчук
(Джордан Гросс, Сэм Энас)
34:50
Командный штраф
35:43
Марио Грман
35:43
Марио Грман
37:36
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
38:04
Крис Тирни
3-й период
47:09
Николас Мелош
47:32
Илья Усов
(Крис Тирни, Джош Брук)
56:20
Джош Брук
(Александр Волков, Сэм Энас)
56:54
Дмитрий Завгородний
58:59
Сэм Энас
(Джордан Гросс, Ксавье Уэлле)
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь