Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в матче КХЛ

В третьем подряд матче на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали соседа по турнирной таблице — питерский СКА. Уже на 26-й секунде минчане оказались в положении отстающих, а затем пропустили еще по разу во втором и третьем периодах. За 60 минут игры хозяева так и не сумели поразить чужие ворота, в итоге поражение со счетом 0:3.



Таким образом, в трех матчах домашней серии минчане набрали два очка: ранее столичный клуб обыграл «Адмирал» (7:2) и уступил «Северстали» (2:3). Далее нашу команду ожидает трехматчевая выездная серия, по ходу которой зубры сыграют с «Сочи» (6 октября), «Северсталью» (8 октября) и снова против СКА (10 октября).