В третьем подряд матче на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали соседа по турнирной таблице — питерский СКА. Уже на 26-й секунде минчане оказались в положении отстающих, а затем пропустили еще по разу во втором и третьем периодах. За 60 минут игры хозяева так и не сумели поразить чужие ворота, в итоге поражение со счетом 0:3.
Таким образом, в трех матчах домашней серии минчане набрали два очка: ранее столичный клуб обыграл «Адмирал» (7:2) и уступил «Северстали» (2:3). Далее нашу команду ожидает трехматчевая выездная серия, по ходу которой зубры сыграют с «Сочи» (6 октября), «Северсталью» (8 октября) и снова против СКА (10 октября).
Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в матче КХЛ
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно завершили домашнюю серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третьем подряд матче на родном льду подопечные Дмитрия Квартальнова принимали соседа по турнирной таблице — питерский СКА. Уже на 26-й секунде минчане оказались в положении отстающих, а затем пропустили еще по разу во втором и третьем периодах. За 60 минут игры хозяева так и не сумели поразить чужие ворота, в итоге поражение со счетом 0:3.
Дмитрий Квартальнов
Роман Ротенберг
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
Артемий Плешков
00:26
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Александр Никишин)
03:31
Джош Брук
12:17
Арсений Грицюк
16:32
Вадим Шипачев
29:06
Арсений Грицюк
(Валентин Зыков, Данила Галенюк)
30:21
Командный штраф
40:59
Вадим Шипачев
40:59
Вадим Шипачев
41:45
Валентин Зыков
48:17
Артемий Плешков
52:50
Сергей Плотников
55:07
Виталий Пинчук
58:45
Василий Глотов
12
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит