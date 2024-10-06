Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов объяснил, чего не хватает команде для побед

— Мастерства. У нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пропали. У нас есть преимущество, но тут нужно забить рабочие голы. Где-то под воротами сыграть. К сожалению, у нас немного пустовато. Гол надо заслужить. Реализация ушла и будет приходить с тележным скрипом, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.