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Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов объяснил, чего не хватает команде для побед

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что команде не хватает мастерства, несмотря на то что в составе есть мастеровитые хоккеисты. Сегодня, 6 октября, динамовцы проиграли «Сочи» со счётом 2:3.

Источник: Чемпионат.com

— Много бросаем, немного прошлая игра как-то сказывается. Перебросали, но пустота в атаке. Нет такого, чтобы под воротами закрыть вратаря. Ребята старались, владели инициативой. Второй период хороший, но всего одна вымученная шайба. Хороший гол, там закрыли. Всё-таки в атаке нам надо получше сыграть.

— Говорите про реализацию, но всё же были некоторые изменения в звеньях, в атакующей линии. На ваш взгляд, чего не хватает «Динамо», чтобы вновь начать много забивать?

— Мастерства. У нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пропали. У нас есть преимущество, но тут нужно забить рабочие голы. Где-то под воротами сыграть. К сожалению, у нас немного пустовато. Гол надо заслужить. Реализация ушла и будет приходить с тележным скрипом, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.

Сочи
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
6.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4148 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Егор Заврагин
Андрей Тихомиров
1-й период
08:52
Артур Тянулин
(Сергей Попов, Джесси Грэм)
12:49
Павел Денисов
(Никита Пышкайло, Вадим Мороз)
15:36
Николас Мелош
16:56
Илья Усов
17:12
Сергей Попов
(Михал Криштоф, Артур Тянулин)
2-й период
35:07
Денис Венгрыжановский
(Михал Криштоф, Дмитро Тимашов)
37:07
Брэйди Лайл
(Вадим Мороз)
39:33
Артем Волков
3-й период
40:24
Сэм Энас
57:13
Сергей Попов
59:45
Глеб Корягин
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
Динамо Мн
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