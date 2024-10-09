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Омский «Авангард» назвал имя нового генменеджера вместо Курьянова

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Об этом в среду, 9 октября 2024 года, сообщила пресс-служба омского хоккейного клуба.

«Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в “Авангарде” более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом», — также заявили в клубе.

Отметим, в текущем сезоне игра «Авангарда», по мнению автора, оставляет желать лучшего. Из 13 прошедших матчей омский клуб выиграл только пять. Остальные восемь игр закончились поражением, семь из которых шли серией один за одним.

Напомним, следующий матч «Авангард» сыграет в четверг, 10 октября 2024 года, с казахстанским «Барысом». Игра состоится на выезде.